Fiscal explica libertad de detenidos

No obstante, el fiscal Pablo Rivas dijo a El País que en un primer momento la Policía no informó a la Fiscalía de la posible relación entre los detenidos y el delito denunciado por una mujer a la que le robaron su cartera desde el interior del vehículo en el que viajaba y que en la medida que éstos no habían sido apresados en flagrancia debió dejarlos en libertad.

El hecho ocurrió el miércoles, a las 13 horas, en momentos en que un hombre y una mujer viajaban en un auto particular y sufrieron un roce con una moto en la que viajaban dos hombres, cuando los primeros bajaron de su vehículo uno de los ocupantes de la moto sustrajo del interior del automóvil la cartera de la mujer dándose a la fuga. Alrededor de las 18 del mismo miércoles dos hombres que viajaban en moto en actitud sospechosa fueron detenidos por efectivos del PADO y conducidos a una comisaría donde "se pudo constatar que el vehículo y los ocupantes coincidían con los datos aportados por las víctimas del hurto", señala un comunicado del Ministerio del Interior.

Rivas dijo que no fue informado de la relación de ambos hechos por la Policía cuando se condujo a los detenidos a la Fiscalía, sino que ese dato fue introducido en el sistema informático recién en la madrugada del jueves (a las 4:57) y en la medida que no estaban cometiendo delito alguno, solamente viajaban en una moto de la que no pudieron probar su propiedad, debió dejarlos en libertad en virtud del artículo 90 de Código del Proceso Penal que determina la "insuficiencia probatoria".

El fiscal aseguró que ambos sujetos están identificados así como sus domicilios y que en la medida que haya elementos que puedan vincular a ambos con el hurto denunciado tras el choque mencionado "se podrá seguir investigando". De cualquier manera aseguró que la Policía no presentó como prueba un video que circuló en redes del momento del hurto ni una fotografía de los delincuentes sacada por la mujer robada.