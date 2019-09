Fiscal de delitos sexuales sobre violación en vía pública: "Denuncien inmediatamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal Sylvia Lovesio, que asumió el 29 de julio de este año la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno, informó a El País que en la bandeja de casos hay "cerca de 580 carpetas entre casos nuevos y casos en curso" y que de esos "aproximadamente 50 denuncias tienen que ver con violaciones en la vía pública".



Ante esta situación Lovesio dijo a El País que "es importante que se tenga conocimiento de lo que está pasando" e hizo hincapié en dos aspectos: la prevención y la importancia de denunciar.



"Estos casos se están dando, no puedo decir en qué período. Algunos ya estaban en la bandeja y otros se fueron incorporando", sostuvo.

"La prevención es fundamental. Si salen a determinada hora de un trabajo o un baile, que lo hagan acompañadas o que estén en contacto con sus familiares", señaló.

La fiscal remarcó: "Si lamentablemente tienen que pasar por esa situación, denuncien inmediatamente".

Asimismo explicó que "por lo general no denuncian porque (las víctimas) sienten culpa o piensan que no les van a creer y entonces la prueba se frustra". "Es fundamental tener las pruebas de ADN para poder dar con el imputado", subrayó.

"Denuncien cualquier acto que les parezca sospechoso. En el ómnibus, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que a los adolescentes los acosan o persiguen. Que eso se denuncie, que se le comente a un adulto referente para que este pueda ayudar", añadió.

Lovesio recordó que se puede realizar la denuncia en la seccional, en las unidades especializadas de violencia de género y/o en la propia Fiscalía en la unidad de víctimas.

La fiscal contó que este tipo de situaciones "se dan en todos lados". En ese sentido puntualizó que se originan "en lugares de Montevideo donde por ejemplo no hay cámaras y no hay ningún tipo de evidencia como para poder trabajar" o cuando "para una moto o un auto en un lugar no muy transitado y entonces ahí tenemos el problema de no poder recolectar pruebas".

Si bien reconoció que estos casos "por lo general se dan en la noche", remarcó que hay algunos que ocurren durante el día. Respecto a las edades de las víctimas planteó "un margen entre niñas/adolescentes y personas jóvenes" mayoritariamente.

Hace dos semanas, un hombre de 20 años fue imputado y enviado a prisión por la Fiscalía. El imputado violó y robó a su víctima, una mujer que esperaba el ómnibus para ir a trabajar. Lovesio indicó que ese hecho se desarrolló en horas de la mañana y contaron con el registro de la cámara de un local para poder resolver el caso.

La opinión de Argimón y Villar.

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, hizo referencia a esta situación en la noche del miércoles a través de su cuenta de Twitter y consideró que "es fundamental atender las manifestaciones de las fiscalías especializadas en violencia doméstica y abuso".



Por su parte, la candidata frenteamplista a la vicepresidencia Graciela Villar indicó días atrás por la misma red que se debe atender "de manera impostergable la violencia basada en género".