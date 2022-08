Fiscal Darviña Viera es investigada por posibles irregularidades en Operación Océano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actuación de la fiscal Darviña Viera está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos por posibles irregularidades en la investigación de Operación Océano, indicó el fiscal de Corte, Juan Gómez, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

“Respecto a la situación de la doctora Darviña Viera, hubo un pedido de informes que tendría un plazo de cuarenta y ocho horas para ser contestado, a los efectos de iniciar o no un procedimiento disciplinario", dijo Gómez y aclaró que ella "ya estaba certificada cuando se recibió la denuncia de los abogados penalistas".



"Es más, ahí se hacía referencia a eventuales delitos penales. ¿Y qué hizo la Fiscalía de Corte? La derivó a la DPA (Dirección de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía) para que asignara a una fiscalía que investigara esos delitos. No ocultamos nada; está en trámite, está en la fiscalía de Delitos Económicos de tercer turno”, señaló el fiscal de Corte, según inforrmó El Observador y confirmó El País con la versión taquigráfica de la sesión.

El 28 de octubre, Gómez dispuso el traslado de Viera por razones médicas a otra Fiscalía de Delitos Sexuales. Fue sustituida por la fiscal Mariana Alfaro. Cuatro días más tarde, Alfaro elaboró un informe donde señaló que Viera no ingresó a la carpeta investigativa 50 documentos referidos a actuaciones policiales, declaraciones de testigos y análisis de peritos, entre otros temas.



En noviembre del año pasado, abogados de la Operación Océano presentaron dos escritos ante Gómez donde denunciaron que fueron perjudicados por Viera.

En su denuncia, los abogados defensores enumeraron las “graves irregularidades” constatadas por la magistrada como, por ejemplo, tomar declaraciones a testigos o a indagados que no fueron registrados en el sistema informático de la Fiscalía (Suippau) y, por ende, no fueron informadas ni proporcionadas a las defensas en tiempo y forma.



Los abogados señalaron, además, otras anomalías en el trabajo de la fiscal Viera, como “omitir” en actuaciones el lugar donde las mismas se realizaron, no entregar a las defensas pericias o análisis de memorias de celulares de indagados o víctimas y no llevar en debida forma el legajo de la investigación.