"El fiscal de corte no le dice a ningún fiscal qué es lo que tiene que hacer", dijo Díaz

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, habló sobre la investigación acerca del uso indebido de las tarjetas corporativas del Banco República, por parte de su exdirector Pablo García Pintos.



Díaz consideró que García Pintos hizo "una serie de manifestaciones" durante una entrevista con radio Sarandí, "que a mí entender ameritaban que un fiscal las analizara y viera lo que es menester realizar" y por esto envió el audio a Delitos Complejos y Económicos.



"En ese momento nosotros, ese mismo día, le entregamos el informe al doctor Luis Pacheco", aseguró.



"Nosotros hemos seguido esa política desde hace ya larga data, por ejemplo cuando se publicó en el Semanario Búsqueda el informe respecto al uso de las tarjetas corporativas en Ancap", indicó.



Sin embargo explicó que "el fiscal de Corte no le puede decir y no le dice a ningún fiscal qué es lo que tiene que hacer" y por tanto "el análisis concreto de la situación y de los hechos es de resorte exclusivo y excluyente del fiscal de la causa en uso de su independencia técnica", indicó durante una rueda de prensa recogida por El País.



Con respecto a este último hecho, Díaz explicó que es el fiscal del caso el encargado de investigar y evaluar si los hechos configuraran o no un delito, qué delito configuraría o si no ha prescrito.

RELACIONADAS García Pintos renuncia al Partido Nacional: "Voy a devolver hasta el último vintén" By Rosana Decima García Pintos renuncia al Partido Nacional: "Voy a devolver hasta el último vintén" García Pintos renuncia al Partido Nacional: "Voy a devolver hasta el último vintén" Tarjetas que tumbaron a Sendic ahora impactan en la oposición By EL PAIS Tarjetas que tumbaron a Sendic ahora impactan en la oposición Tarjetas que tumbaron a Sendic ahora impactan en la oposición