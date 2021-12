Fiscal de Corte adelantó que en 2021 se superó la cifra de homicidios de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Corte Juan Gómez informó este martes de noche que al 27 de diciembre Uruguay registra 309 homicidios, una cifra "alta" a pesar de identificarse "pequeñas bajas" durante el año. Se trata de un número que supera a todos los homicidios registrados en 2020 (266), y se acerca a la cifra de 2019 (336), del anterior período de gobierno.

"En los últimos tres o cuatro meses, ha habido un incremento" de homicidios, dijo Gómez en entrevista con Telemundo (Canal 12) este martes de noche. De acuerdo a las cifras de delitos que releva el Ministerio del Interior, en los primeros nueve meses de 2021 se registraron 214 homicidios, casi 100 menos que la cifra que informó Gómez.

"No es nada fácil controlar eso en la medida que está desbordada por la gran incidencia del tráfico de estupefacientes", sostuvo el fiscal de Corte.



"Los más débiles con un arma se sienten todo poderosos y aprenden a quitar la vida de personas que ni siquiera conocen", lamentó el responsable del Ministerio Público, que agregó en ese sentido: "Es muy difícil combatir ese tipo de acciones delictivas cuando quien comete el acto ni siquiere conoce a quién está matando. Eso es terrible".



Consultado sobre si hay manera de evitar los crímenes que ocurrieron durante Navidad, Gómez indicó que hay episodios "evitables" aunque "eso pasa por la toma de conciencia que uno requiere en una sociedad organizada como la que tenemos".



"No puede ser que una discusión por un perro, un animal, o por una discusión familiar termine con una muerte. Es inconcebible", valoró el jerarca, quien estimó que las personas que cometieron esos crímenes "hoy están profundamente consternadas y arrepentidas".



De todos modos, marcó un matiz con respecto a los homicidios por ajustes de cuenta, como lo que ocurrió en el barrio Tres Ombúes (Montevideo). "Es muy difícil" de evitar porque hay "mucha gente que no tienen mañana" vinculados con la comercialización de drogas y "no tienen ningún reparo en quitar la vida a un ser humano".



"Contra eso es muy difícil. La sociedad tiene una árdua tarea de tratar de con el tiempo ir aminorando esos peligros que lamentablemente todas las personas estamos expuestas a una acción homicida absolutamente descontrolada", dijo en referencia a la balacera entre dos bandas.



"¿Cómo no me va a preocupar? en una fiesta navideña siete homicidios es algo que a mí me desveló", confesó este martes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Respecto a los casos identificados dijo que "uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro".