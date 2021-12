Fiscal que citó a futbolistas y dirigentes pidió que no muestren su cara para evitar problemas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes, el fiscal Fernando Romano salió de Fiscalía a brindar una entrevista a los canales de televisión que estaban fuera cubriendo el tema de las citaciones a jugadores y dirigentes de Peñarol y Nacional por cantos ofensivos en distintos festejos. Y un pedido llamó la atención: el representante del Ministerio Público les solicitó que no exhiban su imagen.

“Soy futbolero y soy hincha de un cuadro grande, no necesito aclararlo”, explicó Romano minutos después en entrevista con el programa 12 PM de Azul FM, y explicó que no quiere “tener problemas innecesarios en la calle” y que tampoco los tenga su familia. “El que quiera ver mi rostro lo puede encontrar perfectamente, pero preferí que no saliera”, agregó.



Además, señaló que en los últimos días recibió críticas en el sentido de que con su acción hacia jugadores y dirigentes de Peñarol y Nacional estaba “buscando prensa”. Sin embargo, explicó que atendió a los medios por respeto a su trabajo y que él ya está “más para salir de Fiscalía” que para buscar atención.

"Lo que me interesó fue sensibilizar y que la Asociación Uruguaya de Fútbol se haga cargo de algo para lo que tiene las herramientas. No es la Fiscalía la que tiene que operar en este sentido, sino los actores del fútbol los que tienen que solucionar y mejorar las condiciones del espectáculo”, agregó.