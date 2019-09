Fiscal del caso Cristina Jones no "descarta" que pueda "haber más personas vinculadas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal Sandra Fleitas, a cargo del caso de la desaparición de Cristina Jones en Punta del Diablo (Rocha), dijo en rueda de prensa este martes que no "descarta" que pueda "haber más personas vinculadas".

Fleitas agregó que fueron ubicadas seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, de las siete personas que solicitó detención, pero destacó que este "número es significativo", en función de los recursos con los que cuenta. Hay detenidos de Paysandú, Maldonado y Punta del Diablo.



Respecto a quién pertenecen los restos hallados el lunes en la propiedad de la mujer desaparecida en junio de 2018, Fleitas señaló: "No estamos en condiciones aún, hasta que no se realice específicamente las pericias correspondientes por parte de ITF (Instituto Técnico Forense) de decir a quién pertenece, cuál es la identidad de esos restos óseos", y acotó que "aun no sabemos ni sexo y tampoco sabemos edad".



En tanto, dijo que han obtenido de "forma voluntaria" la prueba de ADN de los hijos de Jones, "los cuales van a ser sumamente útiles a los efectos de cumplir con el peritaje que en este momento se está desarrollando en Montevideo por parte de médicos forenses que están actualmente en la morgue".



Fleitas insistió que esta investigación lleva 14 meses, y destacó que el hallazgo de los restos óseos "ha sido producto de una investigación que surge de evidencias objetivas".



Respecto a la investigación dijo que "han surgido contradicciones o inconsistencias de personas que están de alguna manera vinculadas o estaban de alguna manera vinculadas con la señora Jones".



A raíz de esta situación, pidió "una orden de detención de aquellas personas que podrían aportar datos importantes para esclarecer qué fue lo que sucedió". Además, remarcó que "el hallazgo de los restos óseos es absolutamente independiente" de las detenciones, que solicitó a la fiscal "la semana pasada".



Por otro lado, Fleitas dijo que en su momento pidió reunirse con el fiscal de Rocha, Jorge Vaz, que llevó el caso de Janice Schroll, la ciudadana estadounidense de 70 años que apareció enterrada en el fondo de su casa en La Esmeralda, para "poder saber si había evidencia que pudieran servirme a mí para la investigación", pero enfatizó que ha llegado a la conclusión de que "no tienen ningún tipo de conexión un caso con el otro".



Sobre el futuro de los detenidos, dijo que tiene hasta el miércoles a las 7 de la mañana para tomar una decisión al respecto.



Fleitas indicó que están trabajando con en un equipo conjunto con Interpol, Personas Ausentes, y además con el departamento de investigaciones de la ciudad del Chuy.