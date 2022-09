Fiscal archivó denuncia de acoso sexual a una menor contra jugadores de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Delitos Sexuales, Maximiliano Sosa, archivó la denuncia que involucraba a algunos jugadores de Nacional, por el embarazo de una joven menor de edad, informó este martes Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía.

Benech señaló que "el fiscal la archivó por entender que los hechos denunciados no constituyen delito". También indicó que hay una causa abierta en la justicia de Familia por paternidad, pero allí la Fiscalía no interviene, dado que no se trata de una investigación penal.



Semanas atrás trascendió una denuncia por un caso con “apariencia delictiva” a raíz del embarazo de una menor que tuvo relaciones sexuales con algunos jugadores de la Primera División del Club Nacional de Fútbol. La familia de la chica quería saber quién es el padre del bebé que ya nació y si ocurrió un abuso sexual, o si la menor recibió retribución o promesa de retribución para realizar actos sexuales

Al momento de lo ocurrido, la joven era menor de 18 años, de acuerdo a información divulgada por Radio Universal, y el embarazo se dio tras mantener relaciones con varios futbolistas.