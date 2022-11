Fiscal archivó denuncia a “Coco” Parentini por amenazas a Heber y director del INR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal Fernando Romano archivó la denuncia por amenazas del barrabrava de Peñarol Erwin "Coco" Parentini contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, informó este miércoles el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

El fiscal señaló que "fue determinante en la investigación el hecho de que las amenazas no hayan sido entregadas por Parentini, sino que hayan sido requisadas", indicó Benech.



Las amenazas fueron realizadas a través de dos cartas, cada una dirigida a cada uno de los jerarcas. “Por más que vos quieras ponerte la capa de ‘Batman’ sos de carne y hueso por lo tanto te cabe plomo”, aseguraba uno de los escritos.

“No le tenemos miedo, solo pedimos respeto y que no se burlen nuestros derechos, ya que no estamos en dictadura”, expresaba Parentini. “Desde hace cinco años vengo viviendo un acoso policial, aislamientos en todos los lugares de mi país, castigos falsos, represión, etcétera”, afirmaba.



“Me han transformado en ‘modo bicho’ y pretenden me comporte como un ser humano, aislándome de los presos, durmiendo engrilletado de pies y manos, reprimido con más de 50 disparos de bala de goma y muchas cosas más”, señalaba el recluso.



“Si bien estamos con muchos años de penitenciaría hay ‘muchos’ amigos, compañeros que ya se van en libertad y van al mismo shopping que ustedes, al mismo estadio, cine, rambla, etcétera”, decía una de las misivas.



Parentini está preso por la muerte del hincha de Nacional Lucas Langhain y el ataque que sufrió un hincha de Flamengo en Montevideo, además de otros delitos previos.