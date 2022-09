Fiesta del plantel de Peñarol: uno de los testigos dijo que Gargano no acosó sexualmente a moza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 8 de marzo de este año, unas treinta de personas -entre ellos varios integrantes del plantel de Peñarol- asistieron a una celebración en un local de fiestas en Malvín.

Al otro día, los dueños del negocio constaron que se habían consumido más bebidas de las acordadas y detectaron roturas en las instalaciones.



Los empresarios solicitaron al abogado Juan Pablo Decia que se contactara con el referente del plantel, Walter Gargano, para que los futbolistas pagaran los daños y las consumiciones extras. El monto de dichos gastos rondaba los $ 70.000.



El jugador mirasol pagó lo que reclamaban los dueños del local. Y todos pensaron que el problema había quedado zanjado. Sin embargo, tres meses más tarde dos mozas que trabajan en el local de fiestas presentaron una denuncia en la Fiscalía por abuso sexual y amenazas por parte del propio Gargano y Lucas Viatri.



En la tarde de ayer, el fiscal del caso, Maximiliano Sosa, tomó declaraciones a Decia y al delegado de Peñarol Juan Antonio Rodríguez. Ambos testigos fueron citados por las defensas de los futbolistas, Homero Méndez e Ignacio Durán.

Decia dijo en la Fiscalía que los propietarios del local desconocían los detalles de la fiesta ni tenían información sobre la existencia de un eventual acoso sexual ocurrido a una de las funcionarias por parte de un futbolista aurinegro.



Según el abogado penalista, los propietarios del local guardaron las imágenes de lo sucedido en el local a pedido de las mozas. Y agregó que, en ese momento, ninguna de ellas alegó que habían sido víctimas de maltrato o abuso sexual. En forma expresa, reiteró, las mozas sí pidieron que los dueños del comercio guardaron las imágenes del enfrentamiento con Viatri, cuando éste les reclamó que no filmaran o tuvieran los celulares en la mano. Ante el fiscal Sosa, Decia insistió sobre ese punto: “Las mozas no pidieron que se guardara las filmaciones de lo ocurrido en la cocina”.



Por eso, agregó Decia según afirmaron las fuentes del caso, los propietarios del local de fiestas supusieron que nada había ocurrido en la cocina.



El testigo también señaló que los dueños del emprendimiento tampoco fueron advertidos de alguna situación inusual ocurrida en esa habitación. Es decir, no mencionaron a Gargano ni un supuesto acoso sexual de parte del futbolista. “De todas las filmaciones que vi no hay ninguna conducta de acoso de Gargano a una de las mozas”, testificó Decia según las fuentes.

También advirtió que, como las meseras no pidieron que se guardara un video de la cocina, hace suponer a Decia que “no existió” de parte del futbolista referente de Peñarol “una conducta pasible de reproche penal”.



A juicio del testigo, la demora en el tiempo en presentar la denuncia penal -tres meses después de ocurridos los hechos- le hace suponer que existió “una búsqueda de una solución para frenar el escrito. Hubo un ánimo espurio”.

Según Decia, antes de que se presentara la denuncia, existió un intento de llegar a un acuerdo económico entre los futbolistas y las trabajadoras.



E insistió sobre el punto: “Las mozas no me trasmitieron nada anormal. Si yo hubiera detectado la existencia de algún hecho ilícito (durante la fiesta) yo mismo hubiera aconsejado a los propietarios del local la presentación de la denuncia penal. Pero no detecté nada”.



Consultado por El País, Méndez, abogado de Gargano, afirmó: “Quedó más que laudado que no hay absolutamente nada contra mi cliente. Está clara la inocencia de Gargano”.