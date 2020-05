Tras la feria por el COVID-19, Justicia espera una avalancha de expedientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde mañana y luego de 49 días, el Poder Judicial reanuda sus actividades de forma progresiva luego de una feria sanitaria implementada ante la pandemia de coronavirus. Se espera que la reactivación llegue con un aluvión de acciones judiciales que por el COVID-19 quedaron aplazadas, según actores del sistema.

“Sin duda va a haber un aluvión de cuestiones que estaban paradas y que se van a tener que reactivar, formalizaciones sin detenidos que no hemos presentado y que ahora se van a presentar, audiencias que quedaron por el camino, juicios orales”, anticipó William Rosa, secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay. “Eso va a hacer que la reactivación sea un poco como una avalancha, entonces hay que ver cómo funciona (la vuelta al trabajo) en la práctica”, apuntó.

“Seguramente va a venir una andanada de presentaciones de escritos impulsando causas o tratando de ver expedientes o cómo se reencauzan. Creo que va a haber un aumento de trabajo”, estimó el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde.



Para el sindicalista, uno de los problemas potenciales es el de reagendar audiencias. No obstante, recordó que para evitar que los tribunales estén llenos de gente se definió en el protocolo de regreso al trabajo que los abogados utilicen el mecanismo de agenda web. Según Elizalde, el desafío pasa por reorganizar las agendas y que las audiencias que estaban previstas para el período de receso puedan reprogramarse.

En la Asociación de Magistrados del Uruguay creen que es fundamental cómo funcione la agenda web que es “el mecanismo pensado para evitar la avalancha”. El presidente de la Asociación, Alberto Reyes, recordó que “la primera semana está previsto que no se presenten escritos justamente para que no suceda esa avalancha”.



Reyes comentó que en materia penal se suspendieron las audiencias de juicio pero no las cautelares, por lo que los procedimientos en materia civil serían los más demorados. La pandemia afectó la realización de audiencias y presentación de escritos, un tema que fue recogido por el Colegio de Abogados, que elaboró un proyecto de ley que habilita la realización de audiencias virtuales.

Reintegro.

La organización de la vuelta al trabajo en los tribunales y las fiscalías dispuesta por las autoridades trajo tranquilidad a los gremios.



La semana pasada, AFJU había barajado la posibilidad de aplicar un paro si no se llegaba a un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia en torno a las condiciones sanitarias para la vuelta al trabajo en la “nueva normalidad”.



Las medidas quedaron “atemperadas” luego que el sindicato viera contemplados sus principales planteos en la resolución que emitió la Corte el jueves 30, en la que establece el “reinicio progresivo y por etapas” de los servicios. Esto permitirá una “evaluación constante de los resultados de cada una de las actividades, tanto en lo que refiere a la situación sanitaria, como en relación al buen funcionamiento del servicio”, señala el texto.

Sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Gerardo Pérez (Archivo)

El protocolo dispuso que los funcionarios con número de cobro par se presenten a trabajar el lunes 4 y el miércoles 6, mientras que los trabajadores con número impar harán lo propio el martes 5 y el jueves 7. “El 8 de mayo se presentará a trabajar la totalidad de los funcionarios judiciales”, detalla la resolución.



El Poder Judicial moviliza a unos 4.900 trabajadores, desde magistrados a auxiliares. El personal mayor de 65 años, considerado dentro del grupo de riesgo, queda eximido de concurrir, mientras que aquellos que tienen alguna patología preexistente que supone un riesgo de contraer el COVID-19, deberán presentar un certificado médico.

La atención al público en las oficinas se retomará el lunes 11 en el horario de 13:00 a 17:45 (salvo los casos previstos en el artículo 97 del Código General del Proceso).



En general, Elizalde valoró favorablemente las medidas y enfatizó que el sindicato “no estaba dispuesto a transar” en dos puntos claves: el uso de tapaboca por parte de los funcionarios y del público que ingrese a las dependencias del Poder Judicial y el respeto del distanciamiento social. Agregó que la decisión de abrir la atención al público (limitada a los abogados y no a sus representados) a partir del lunes 11 da una semana para “poder acomodar” el funcionamiento.



Desde mañana, los representantes del sindicato realizarán recorridas para ir relevando el funcionamiento del protocolo de apertura de las oficinas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también estableció la vuelta a la actividad a partir del 6 de mayo. Para entonces se prevé el reintegro de funcionarios (hay en actividad unos 350 fiscales), a lo que se suma el uso obligatorio de tapaboca a quienes concurran a las fiscalías y el respeto del distanciamiento social, según surge de dos resoluciones emitidas por la FGN la semana pasada.



Del intercambio entre la FGN y los trabajadores se llegó a este protocolo final que encamina un retorno al trabajo “gradual y monitoreado” y con un marco de previsibilidad, destacó Rosa. De hecho, como medida de prevención se definió que cuando las fiscalías no estén de turno se deberá organizar el trabajo de forma que cada semana uno de los fiscales haga teletrabajo para evitar posibles contagios, detalló Reyes.

Hay principio de acuerdo entre COFE y gobierno por protocolo La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) está “a punto” de acordar un protocolo de actuación para el reintegro de los trabajadores a las diferentes oficinas públicas, en el marco de la llamada “nueva normalidad” tras el cierre de la atención presencial debido a la pandemia del coronavirus.



El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a El País que los detalles del protocolo se están ajustando con el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Servicio Civil. “Se basa en aspectos técnicos que marcó el Ministerio de Salud y nosotros hicimos una serie de agregados y creo que por lo menos servirá como una guía”, explicó el sindicalista.



Ya hay un principio de acuerdo con COFE y ahora el protocolo en cuestión fue remitido a la Mesa de Entes para ser analizado. Las situaciones que no estén previstas inicialmente en esta guía se irán corrigiendo “durante la marcha”, añadió López.



La idea es que el protocolo se ponga en funcionamiento para la reapertura de las oficinas públicas que tendría lugar en las próximos días. El reintegro de los funcionarios públicos no será siempre presencial, por lo que el teletrabajo seguirá existiendo, explicó López. Esto es importante dado el volumen de empleados estatales que hay en todo el país, que son más de 250.000.



Para evitar aglomeraciones que favorezcan el contagio del COVID-19 se prevé realizar turnos rotativos, de modo que los funcionarios no utilicen el transporte público a las mismas horas. Además, el protocolo que se viene negociando con el Poder Ejecutivo establece el uso de la mascarilla obligatoria y antes de iniciar la atención al público se suministrará a la población alcohol en gel para la higiene de manos. En los casos donde hay manejo de caja por ejemplo se instalarán mamparas de acrílico para asegurar el cumplimiento de la distancia social recomendada por la autoridad sanitaria.