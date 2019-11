Femicidio en Pajas Blancas: hombre mató a su pareja y luego se suicidó

En la madrugada de ayer domingo un hombre asesinó a su pareja y luego se suicidó. El crimen ocurrió en la chacra en la que ambos vivían ubicada en Camino de las Pascuas, Pajas Blancas, informó a El País la fiscal del caso Darviña Viera, si bien precisó que todavía resta el resultado de las pericias para realizar las afirmaciones con certeza.

La mujer, de 27 años, tenía dos hijos -uno de 7 de una anterior pareja y uno de 4 en común con el hombre-, que estaban en la casa en el momento de los hechos.

La señal de alarma se dio cuando el hombre, de 53, le mandó un mensaje a su empleado: "Me mandé una cagada". El empleado se lo comentó al hermano del hombre quien fue a la casa.

Si bien las puertas estaban trancadas el hermano pudo ver por la ventana el cuerpo de la mujer. Una vez que llamó y llegó la Policía se constató que el hombre se había suicidado con la misma escopeta con la que le había disparado.

La fiscal Viera informó que ambos trabajaban en la casa donde tenían una chacra y que no hay registro de denuncias realizadas por violencia doméstica.

datos útiles

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.