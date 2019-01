Fastidio de ruralistas tras el caso de abigeato

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En los grupos de WhatsApp de productores integrantes de la Federación Rural se puede notar molestia por estas horas con el desenlace que tuvo el sonado caso de abigeato de alrededor de 300 vacas preñadas en Rocha porque quienes compraron el ganado quedarán sin antecedentes.

Más allá de que se entiende que lo ocurrido encaja en el marco legal se entiende que "el mensaje para la sociedad es muy complicado y desalienta un montón", dijo a El País una alta fuente de la gremial muy involucrada en el combate al robo del ganado. "Hay muy bajo nivel de aclaración del abigeato y, además, si desaparecen los antecedentes de estas personas podrían hacer lo mismo de aquí a un año", dijo la fuente. "En este episodio hay de todo para aprender. Tenemos que ser autocríticos", consideró.

La Federación Rural elaboró manuales para impulsar el combate al abigeato y ha hecho "spots" publicitarios pero lo ocurrido "desalienta", más allá de que se reconoce la actuación policial y de Dicose para desbaratar la maniobra, agregó.

El presidente de la federación, Miguel Sanguinetti, dijo a El País que lo ocurrido "no es bueno comercialmente para nadie porque es un antecedente que va a quedar, sin entrar a juzgar las decisiones legales". Explicó que la federación insiste desde hace años en la gravedad del problema que entiende que se agudizó en la segunda mitad de 2018 como consecuencia del enlentecimimiento económico y de la caída del empleo en el interior del país. "Todo esto nos enseña que lo importante es la marca, la marca indica la propiedad. Hace años el exministro (Tabaré) Aguerre nos decía que la marca iba a ir dejando de tener sentido y nosotros decíamos que la marca es la garantía. Hay organizaciones y hay que combatirlas para que el productor trabaje tranquilo", dijo Sanguinetti.

El martes de noche Óscar Dourado el presidente de la Gremial Única del Taxi, la figura más conocida entre quienes compraron ganado robado, llegó a un acuerdo con la empresa denunciante y aceptó pagar el valor de mercado de 38 vacas y sus crías más un plus y quedarse con ellas. Paulo Prilliac, abogado de los denunciantes, explicó a El País que "preferimos no ir a juicio civil, esto es mejor que el juicio" y señaló que está cercano un entendimiento similar con la productora que hasta el momento no había querido acordar. Prilliac no quiso revelar el monto de la transacción a la que se llegó con Dourado. "En los delitos de contenido patrimonial la víctima decide qué quiere"para resarcirse, justificó Prilliac.

El presidente de la Asociación Rural, Gabriel Capurro, fue más prudente y no quiso opinar sobre el desenlace del caso ocurrido en Rocha. De todas formas, comentó que si bien se ha avanzado algo en el combate al abigeato "en el norte y centro del país en las cercanías de los poblados no se puede tener lanares". Capurro no le atribuye responsabilidad a eventuales fallas del sistema de trazabilidad al que consideró "bastante robusto" y que superó "cierto aflojamiento" que hubo en determinado momento en el control de las marcas de fuego como elementos que acreditan la propiedad. "Hay organizaciones que venden la carne y la distribuyen y hay implicancias de carnicerías", sostuvo Capurro.

La maniobra en Rocha se detectó en diciembre cuando una empresa propiedad de dos hermanas brasileñas comenzó a reclamar la devolución de unas 300 vacas preñadas que había entregado a un operador de las cercanías de Lascano para pastoreo. Esta persona vendió el ganado y cuando la maniobra quedó al descubierto se quitó la vida. En la compra indebida se involucraron 13 personas entre consignatarios de ganado y productores. Unas 270 de las cabezas fueron recuperadas así como 200 terneros.

"Un solo Uruguay", furioso

!Aburren! es la primera palabra del comunicado que el movimiento "Un solo Uruguay" emitió para deslindarse de las acusaciones de legisladores oficialistas que lo involucraban en las maniobras de abigeato. "Desmentimos categóricamente esta afirmación. Exigimos a los medios así como a dichos representantes y jerarcas que con irresponsabilidad así lo informan, que acrediten con detalle los fundamentos de esa afirmación", dice el comunicado. "Y exhortamos a la responsabilidad necesaria a la hora de ensuciar personas con el solo hecho de cosechar réditos mezquinos de intereses poco claros", agrega. "A los medios directamente vinculados al partido de gobierno que sistemáticamente generan noticias falsas, o sea mentiras sistemáticas y a los demás medios que en el afán de rating se hacen eco de este tipo de actos, el movimiento Un Solo Uruguay les vuelve a ofrecer la apertura que ha tenido siempre para corroborar datos o bien para realizar declaraciones", señala. El movimiento llama a un intercambio "constructivo".

El martes, el diputado comunista Gerardo Núñez insistió en Twitter. "Abigeato: muchos "allegados", militantes, y familiares de legisladores del Partido Nacional y del Partido Independiente, también hay de los autoconvocados. ¿Tendrá que ver esto con la férrea oposición a la ley de financiamiento de partidos políticos? Pregunta, no opinión", escribió en la red social.