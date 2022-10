Fallos de FIFA: Independiente resarcirá a clubes uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La falta de reconocimiento de los derechos formativos de jugadores por los clubes de primer nivel y las deudas generadas a raíz de transferencias de futbolistas entre instituciones deportivas son dos problemas que sacuden al mundo del fútbol.

Desde hace una década, los clubes comenzaron a reclamar por los derechos formativos de aquellas promesas que salían de sus canteras de las divisiones inferiores y que luego lograban un pase a uno de los equipos de primer nivel.



En 2015, el Greifswald SV, club de la sexta división de la liga de fútbol alemana, estaba en quiebra. Cuando se enteró que uno de sus futbolistas que jugó en sus divisiones inferiores, Tony Kroos, había firmado con el club Real Madrid, el Greifswald SV exigió el pago de 60.000 euros, por concepto de derechos de formación del futbolista.

Más acá en el tiempo, en 2020, el club La Luz, de la Liga de Artigas, recibió US$ 5.720 por las transferencias internacionales del jugador Darwin Nuñez, en el marco del convenio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI).



Ahora se trata de reclamos iniciados por dos clubes de fútbol de Uruguay ante tribunales de FIFA contra el Club Atlético Independiente de Argentina por derechos formativos y deudas por transferencias.

Cobrar por formar

En uno de los litigios ante FIFA, el Club Barrio Obrero de Paysandú exigió a Independiente de Avellaneda el pago de US$ 140.000 por los derechos formativos del futbolista uruguayo, Diego Segovia, quien milita hoy en el Club Alavés de España.



La demanda del Club Barrio Obrero contra el equipo argentino fue elaborada por el abogado especializado en derecho deportivo del estudio Hughes & Hughes, Nicolás Rivadavia.



Días atrás, la FIFA falló a favor de club uruguayo y condenó a Independiente a pagar US$ 120.000 por los derechos de formación de Segovia.



A la fecha, Independiente se encuentra en plazo para interponer un recurso de Apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de FIFA (también conocido como TAS por las siglas de Tribunal Arbitral du Sport en francés).



Si no apela ante el TAS, Independiente deberá abonar la suma condenada o se le aplicará la sanción de prohibición de inscribir jugadores.



Según supo El País, el Club Barrio Obrero de Paysandú realiza un gran esfuerzo para crecer en el fútbol sanducero y el dinero generado por los derechos formativos de Diego Segovia le permitirá mejorar el plantel o invertir en la infraestructura de su cancha, que lleva el nombre de “Parque Aguinaga Thomasset”.

La deuda de "el Rojo"

El segundo asunto tramitado ante la FIFA surge de una deuda por US$ 180.000 que mantiene Independiente con el Club Defensor Sporting por la transferencia en 2018 del jugador Carlos Benavidez. El monto del pase rondó los US$ 1.500.000. El futbolista uruguayo integra el plantel del “Rojo” de Avellaneda, según dijo Rivadavia.



En este momento, el equipo argentino atraviesa una situación delicada desde el punto de vista político. Había y hay una gran desconformidad con la directiva conducida por el sindicalista argentino Hugo Moyano. Al cabo de ocho años, el saldo de la presidencia del dirigente sindical reúne mejoras en infraestructura y un par de copas en el superávit, y deudas, deterioro futbolístico, violencia y juicios en el déficit, según consignó La Nación.



El domingo 2 se realizaron las elecciones en el club de Avellaneda. El jueves 6 ocurrió la salida de Moyano y del resto de su equipo y asumió una nueva directiva.



En este contexto de críticas y cuestionamientos del periodismo hacia la directiva saliente de Independiente, el abogado Rivadavia representó a Defensor ante FIFA en la demanda contra el club argentino.



El fallo de FIFA se dictó a finales de agosto de este año y fue favorable a Defensor Sporting, condenando a Independiente a pagar una suma aproximada a los US$ 180.000, afirmó Rivadavia.



El fallo dictado por FIFA ha quedado firme ya que Independiente no presentó recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de FIFA. Por tal razón, está transcurriendo el plazo que FIFA concedió a Independiente para pagar.



En caso de que Independiente no abone la suma condenada, FIFA le aplicará la sanción de prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, hasta que pague la deuda y los intereses generados.



Este tipo de sanciones generan una gran problemática en los clubes incumplidores ya que disminuye su poderío deportivo en las competencias en las que participan, por lo cual, tienen una gran eficacia, opinó Rivadavia.



El abogado dijo que inició un tercer reclamo contra Independiente en representación del jugador Carlos Benavidez. Según Rivadavia, el club argentina adeuda a Benavidez US$ 100.000 por salarios impagos.