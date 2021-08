Fallo obliga a AUF a incluir club en Torneo de la Primera División Amateur C

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El juez civil Alejandro Recarey hizo lugar a la acción de amparo presentada por el club Frontera Rivera Chico, y así obligó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a habilitar a la entidad a participar en el Torneo de la Primera División Amateur C en la temporada 2021.

Al mismo tiempo, Recarey decidió mantener la suspensión del inicio de dicho torneo hasta tanto se regularice la situación del club. La AUF puede apelar el fallo.



En una audiencia fechada el 30 de julio pasado, la AUF fundó su negativa de que Frontera Rivera Chico participe en el torneo amateur en que el club no ostenta la calidad de miembro de la entidad.



La asociación argumenta que Frontera Rivera Chico perdió esa condición por haber competido en una liga de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).



Recarey dijo que el argumento de la AUF “no es de recibo”, ya que el club Frontera Rivera Chico “no ha cesado” en su calidad de afiliado a la asociación.



La AUF argumentó que el club fronterizo se reafilió a OFI en 2003, y que esto se entendía como una presunta renuncia.

Recarey dijo que ese razonamiento “no es válido”, porque no existe una voluntad presumible de desvinculación a la asociación, pues esta debe ser expresa y tal cosa no ocurrió.



El juez advirtió que los estatutos de la AUF nada dicen de que en Uruguay hay “una doble afiliación” de los cuadros de fútbol. Por el contrario, dijo, del sistema legal del fútbol uruguayo surge que la OFI integra la AUF. Y por ello, sostuvo Recarey, “no alcanza a comprenderse” cómo un club afiliado a una de ellas no podría serlo simultáneamente de la otra.



Durante el juicio de la acción de amparo presentado por Frontera Rivera Chico, la AUF argumentó que existía “una costumbre” en el ámbito deportivo de vetar la doble afiliación (AUF y OFI).

El juez concluyó que supone un “despropósito jurídico” el considerar que un ejecutivo de una asociación de fútbol pueda definir una supuesta costumbre como fundamento para anular previsiones estatutarias y aún constitucionales.



Y agregó que dar luz verde a ello significaría que la AUF pasaría a ser algo así como un “estado dentro de un estado”, lo cual es “inadmisible”.



Todavía no está definido si la AUF apelará el fallo de Recarey.