Fallo inédito reconoce maternidad a dos mujeres que tuvieron mellizos mediante reproducción asistida

Un Tribunal de Apelaciones resolvió ayer martes otorgarle, en un fallo inédito, el reconocimiento de maternidad a una pareja homosexual que tuvo mellizos mediante reproducción asistida.

Este caso -del que dio cuenta Subrayado este miércoles- es el cuarto en que una pareja homosexual accede al reconocimiento de hijos de la pareja, sin embargo, tiene la particularidad de que en esta oportunidad llegó por primera vez a una segunda instancia, ya que el Juzgado de Familia que trató este asunto en primera instancia había resuelto no conceder la maternidad.



La abogada de la pareja de mujeres de 38 y 40 años, Laura Pérez, dijo en diálogo con El País que decidieron presentar un recurso de amparo para conseguir el reconocimiento de maternidad ya que la pareja no estaba casada al momento de la concepción de los niños, que ahora tienen tres años.



La disputa se generó porque para la abogada de las mujeres “existe un vacío legal” en la legislación nacional para los casos de unión libre, como era la situación de la pareja al momento del tratamiento de reproducción asistida, ya que la mujer no gestante podía solo podía adoptar si quería generar derechos con los niños.



Actualmente la pareja está casada. A partir de este proceso judicial que se cerró ayer, la mujer no gestante podrá rectificar en las partidas que también es madre de los niños y además se agregarán los nombres de los mismos en su partida de matrimonio.