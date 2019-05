Fallo dice que es “inhumana” y “degradante” situación de presos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2009, el entonces relator de las Naciones Unidas, Manfred Novak, calificó a las cárceles uruguayas como inhumanas y las comparó con las de países africanos. Dos años más tarde, el también relator de ese organismo internacional, Rodrigo Escobar Gil, manifestaba su sorpresa por el hecho de que el Estado uruguayo mantenía a seres humanos encerrados en “cloacas”. En ese momento, el sistema penitenciario estaba a punto de explotar cada día por el hacinamiento y las malas condiciones de reclusión.

Hoy el sistema carcelario vuelve a ser noticia. El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, se vio obligado a presentar un habeas corpus correctivo colectivo ante las malas condiciones de alojamiento de 150 presos instalados en los sectores C1 y C2 del Comcar. La inusual reclamación de Petit, determinó que la Justicia ordenara al Ministerio del Interior que traslade a esos presos en un plazo de dos semanas.

Falta de camas

Tras las recomendaciones de los relatores Novak y Escobar Gil, el Ministerio del Interior implementó a partir de 2010 una reforma penitenciaria que creó más cupos y mejoró la situación de varias cárceles. Sin embargo, algunos módulos del Comcar se transformaron en “bolsones” donde primaba el “viejo sistema” penitenciario.

En los últimos tres años, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, se cansó de mandar informes, mails y notas por WhatsApp a autoridades del Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y parlamentarios advirtiendo sobre la crítica situación de los presos alojados en el Módulo 8. En ese período, en el módulo ocurrieron asesinatos en el marco de luchas entre celdas, entre otros ilícitos.

El 25 de abril de 2019, los jueces letrados de Ejecución de 3° y 5° Turno efectuaron una visita al Comcar y en particular a los módulos 8, 10 y 11 e ingresaron a las celdas. Posteriormente, los magistrados entregaron recomendaciones al director del Comcar.

“Lo que se irá a aconsejar a las autoridades del Comcar no es un imposible y no admite mayores demoras. Hemos constatado que los reclusos dentro del establecimiento se encuentran en condiciones inhumanas y degradantes”, dicen los magistrados según el fallo de la jueza penal Blanca Rieiro. La magistrada incluyó la visión de los jueces en la sentencia sobre el habeas corpus colectivo presentado por Petit.

Los jueces advirtieron que presos que enfrentan esta situación carcelaria cumplen sus condenas y salen en libertad “no estando rehabilitados” para retornar a la sociedad.

El 26 de abril de 2019, un día después de la visita de los magistrados, Petit concurrió a los sectores C1, C2 y A2 del Módulo 8 del Comcar.

En el escrito de habeas corpus elaborado por el abogado Juan Ceretta, Petit dijo que las condiciones de reclusión que se constataron fueron: personas recluidas que no tienen cama para dormir; 28 personas no contaban con colchón y los que sí los tenían, estaban rotos. En el sector C2, agrega el documento, se registraron 15 camas para 70 personas. “Los internos salen como máximo una vez por semana al patio durante una hora y hay internos que pasan semanas sin salir de su celda”, señala el documento de Petit según la sentencia de Rieiro.

Y agrega que las celdas se encuentran en mal estado, sin ducha y con un sistema de evacuación sanitario precario, con presencia de roedores.

Protesta con boquetes

Pasadas las 22 horas del miércoles, un grupo de presos del Módulo 3 de la Unidad Nº 4 de la cárcel de Santiago Vázquez boquetearon las celdas y accedieron a los techos para hacer conocer sus reclamos. Según informa el Ministerio del Interior, los reclusos que participaron eran 23 y recién pasada la medianoche se pudo controlar la situación.

Interior alega falta de fondos

En el Juzgado, el Ministerio del Interior argumentó la imposibilidad de efectuar a corto plazo mejoras sustanciales en el módulo 8 del Comcar por carencias de fondos. La jueza penal Blanca Rieiro, dice en su fallo que tal afirmación “no es pretexto” para violentar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Consultado por El País, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit destacó los esfuerzos del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Rehabilitación. “A mí no me resulta nada grato plantear esto (el habeas corpus correctivo colectivo). No lo siento como un triunfo el fallo de la Justicia. Este tema me tiene muy preocupado y triste por la falta de recursos y de coordinación entre ministerios”, dijo Petit. De esa forma, el comisionado parlamentario aludió a que el Ministerio del Interior está muy solo en la tarea de rehabilitar presos. Petit consideró que llegó la hora de hablar a fondo de la realidad carcelaria y preguntarse si Uruguay puede tener 11.000 presos en condiciones dignas. “¿Podemos tener personas presas siete u ocho meses por un hurto?”, se preguntó Petit. Reconoció que está poniendo un problema encima de la mesa. “Este problema no comenzó con este Ministerio del Interior. Al revés. La reforma penitenciaria iniciada en 2010 es un hito histórico. Pero debo mirar aquellos problemas que quedaron congelados; no puedo mirar para otro lado”, dijo el comisionado.