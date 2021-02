Extienden las medidas cautelares para 31 imputados de la Operación Océano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el fin de la feria judicial, este viernes se realizaron cuatro audiencias por la Operación Océano, la mayor investigación judicial de la historia del país sobre explotación sexual de adolescentes. La fiscal Darviña Viera informó hoy en rueda de prensa que hubo una extensión de las medidas cautelares hasta el 12 de mayo para los 31 imputados.

La fiscal, además, contó que el 13 de mayo "vence la investigación", es decir, "el plazo que se tiene para la formalización". No obstante, cuando llegue el momento, Fiscalía va a solicitar otra audiencia para extender el plazo. Viera explicó que ya saben que no alcanza el vigente. "Falta mucha evidencia y mucha prueba, sobe todo las pruebas anticipadas que no se han logrado hacer", agregó.

Además, según informaron a El País fuentes del caso, a uno de los ya imputados se le agregó la medida cautelar de no acercamiento y no comunicación con una nueva víctima.

En relación al único imputado privado de libertad, conocido como “El Paraguayo", la fiscal Viera pidió 180 días más de prisión preventiva por riesgo de fuga, eventual entorpecimiento de la investigación y riesgo para la víctima. Así lo índico a El País Santiago Alonso, su defensa, quien pidió la sustitución de la medida por arresto domiciliario.

Finalmente, la jueza Beatriz Larrieu prorrogó la prisión preventiva por 45 días más.

Hay 31 procesados en la causa y un condenado. Empresarios, profesionales, un exjuez penal, docentes universitarios y comerciantes son algunas de las profesiones de los investigados.

Los imputados son por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

Por otra parte, Fiscalía "consideró importante hacer venir al personal policial de delitos informáticos", dijo Viera. Se encargaron de extraer la información de los celulares, "para que le explique a las defensas" cómo se realiza "esa extracción y cómo se ven los archivos", añadió.