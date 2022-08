Extendieron prohibición a Ignacio Álvarez de acercarse a denunciante de violación grupal en Cordón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Ignacio Álvarez informó en la noche de este lunes que la Justicia extendió hasta el 13 de noviembre las medidas cautelares que le impiden acercarse a la denunciante de una violación grupal en Cordón y miembros de su entorno.

"Otro capítulo tragicómico: hoy me extendieron el pedido de no contactarme con la denunciante de la violación grupal del Cordón hasta el 13/11, basándose en que como en la radio hablé del caso, me contacté 'indirectamente' con ella. Aviso que voy a seguir hablando cuando quiera", señaló el comunicador en su cuenta de Twitter.

Álvarez afirmó: "La ridícula medida de no contactarme con la denunciante de la no violación grupal fue porque le escribí un único mensaje a la hermana para ver si quería hablar". "Según la jueza, un periodista no puede intentar procurar la voz de la víctima. Así estamos", lamentó.

Otro capítulo tragicómico: hoy me extendieron el pedido de no contactarme con la denunciante de la violación grupal del Cordón hasta el 13/11, basándose en que como en la Radio hablé del caso, me contacté "indirectamente" con ella🤦‍♂️. Aviso que voy a seguir hablando cuando quiera. — ignacio alvarez (@igalvar71) August 16, 2022

La definición señalaba que Álvarez tenía "prohibido" el "acercamiento, relacionamiento y comunicación" con la denunciante, su hermana y una testigo en un radio de 500 metros.

"Investigando el caso del Cordón le escribí UN MENSAJE a la hermana de la denunciante preguntándole si podía hablar, una jueza me pidió no contactarme más, cosa que tampoco pensaba hacer", había tuiteado el comunicador el 27 de mayo, en línea con lo expresado en las últimas horas.



"Primero que no tengo intención, mirá si me denuncia por violación. Y segundo que no puedo asegurar cumplirlo porque no tengo idea dónde vive. Justicia Inteligencia", escribió el periodista también a fines de mayo cuando se conoció la medida judicial.

Primero que no tengo intención, mirá si me denuncia por violación. Y segundo que no puedo asegurar cumplirlo porque no tengo idea dónde vive. Justicia Inteligencia🤦‍♂️ pic.twitter.com/CWPKKBDoJV — ignacio alvarez (@igalvar71) May 28, 2022

A comienzos de febrero, Álvarez había puesto al aire en su programa La Pecera (Azul FM) los audios del encuentro que había derivado en una denuncia por violación grupal. Esta divulgación tuvo consecuencias jurídicas para el periodista, que debió enfrentar un allanamiento en su lugar de trabajo.



Luego de que el comunicador difundiera los polémicos audios, fue denunciado por violar el artículo 92 de la ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, y por eso el fiscal de Corte ordenó una investigación penal de oficio.