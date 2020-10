Un exentrenador de Uruguay en esgrima a prisión por abuso sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Te amo de una forma que diariamente me enloquece… te amo como si hubieses sido mía eternamente…si me quitan de tu lado amor, también me quitan la vida… tuyo por siempre”. Ese es un fragmento de la carta que le envió un profesor de 69 años, exintegrante de la Selección Uruguaya de Esgrima, a una alumna de entonces 16.

El padre de la adolescente encontró la carta de casualidad. Su hija le pidió que le alcanzara la riñonera al club. El padre la abrió para colocarle un chocolate de regalo y vio la misiva del docente. Quedó estupefacto.



El profesor, que enseñaba esgrima en dos clubes montevideanos, fue procesado el martes 6 por la Justicia, a pedido de la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, por reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado.

El juez Marcelo Malvar dispuso, además, la prisión preventiva para el experto en esgrima hasta el 28 de febrero de 2021 porque quedó probado que podría existir entorpecimiento para la investigación, riesgo para la víctima y peligro de fuga.



El abogado de la familia de la adolescente, Ignacio Durán, destacó la celeridad con que investigaron las fiscales Alfaro y Sabrina Massaferro, y las pericias que hicieron posible que se lograra el procesamiento y la prisión preventiva del profesor de esgrima.

Según el penalista, la Fiscalía ofreció al denunciado un acuerdo abreviado del proceso pero este no lo aceptó. “No obstante, se logró la formalización de esta persona que es un icono para el deporte uruguayo en esgrima, y que constantemente está en contacto con niños”, dijo Durán a El País.



"Nos llena de culpa como padres".

La denuncia penal, elaborada por Durán y la abogada Daiana Abracinskas en representación de los padres de la adolescente, narra la situación de dos progenitores separados pero que tratan de darle la mejor educación y formación a su hija. Uno de ellos enfrentó una dura y larga enfermedad que dejó “expuesta” y “frágil” a la adolescente, según expresa la denuncia.



El entrenador, al tanto de toda esta situación, se ofreció “gentilmente” a llevar a la adolescente a la casa de la madre y otras veces a lo de su padre, ya que del club salía a las 22 horas. “Mi hija estaba muy triste y vulnerable, y la violencia psicológica comenzaba sobre ella por parte del agresor, casi sin darnos cuenta”, dice el escrito.

Y agrega: “Toda esta situación obviamente que nos llena de culpa como padres porque nos sentimos responsables de haber coadyuvado a ese acercamiento, al permitir que el profesor la trajera a casa luego de cada entrenamiento”.



Tras descubrir la carta, los padres decidieron dialogar con su hija. Ella les confesó que había ocultado la situación para no afectar a su madre, que estaba muy enferma. “Nos dijo que el profesor de esgrima había tenido conductas abusivas desde el punto de vista sexual para con ella, forzándola a hacer algo que ella no quería hacer”, dice la denuncia.

Según el escrito, el profesor le generó “un horror, una verdadera pesadilla, conminándola mediante violencia psicológica y amenazas a tener su primer experiencia sexual con un anciano de 69 años”.