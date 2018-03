Ex fiscal: trabas a investigar dictadura

La exfiscal Ana María Tellechea, que renunció en diciembre al Ministerio Público, consideró que una sola fiscalía no alcanza para atender la cantidad de casos vinculados con delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y consideró que el Estado nunca colaboró con las investigaciones.



En declaraciones a El Espectador comentó que han aparecido numerosos casos ante la fiscalía pero que ha sido muy difícil dar con las pruebas por la falta de colaboración desde el Estado para avanzar en las investigaciones, en particular por parte de organismos como el Ministerio de Defensa. La ex fiscal tuvo a su cargo causas como las de los ex presidentes Juan María Bordaberry o Gregorio Álvarez.

Tellechea también tuvo a su cargo la investigación que culminó con el procesamiento y condena de oficiales de la Fuerza Aérea, por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa. Asimismo, pidió el procesamiento del general (r) Pedro Barneix (quien luego se suicidó) por la muerte de Aldo Perrini.

Tellechea solicitó el procesamiento de decenas de militares, policías y civiles por crímenes durante la dictadura, respecto a los cuales aún no hay decisión. Actualmente, Ricardo Perciballe es quien actúa como fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad.