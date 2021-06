Estafan a mujeres con fotos eróticas; red pornográfica ofrecía dinero por desnudos y luego no pagaba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los delincuentes clonaron una página de Facebook de una conocida fotógrafa argentina. Luego solicitaron a jóvenes uruguayas que les enviaran imágenes eróticas a cambio de elevadas sumas en dólares. Esas imágenes, decían, serían usadas en trabajos artísticos para clientes de Europa.

Pero la realidad era otra. Y muchas jóvenes cayeron en la trampa porque perdieron sus empleos o sus ingresos mermaron durante la pandemia.



Una de esas jóvenes es Romina. Se contactó con la página de Facebook de “Julieta Maggio” pensando que se trataba de una oferta laboral seria. Pero detrás de “Julieta Maggio” se ocultaba una red de pornografía.



Julieta: Buen día. Gracias por aceptarme. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Te contactaste por una propuesta laboral?



Romina: Hola. Buen día. Sí.



Julieta: Un gusto. Soy dueña de una agencia de fotografía y pintura artística. Pintamos cuadros en base a fotos que nos envían y vendemos las obras en Europa. Pagamos desde US$ 1.190 en adelante por “book” (álbum de fotos) y creo que tenés excelente perfil. ¿Te interesaría saber más?



Romina se muestra interesada en la supuesta oferta laboral.

Julieta: Te cuento. Actualmente tenemos 16 chicas y cinco chicos en nuestro staff. Cada chica/o se toma sus propias fotos para su mayor comodidad y tranquilidad en el primer “book”. Luego se pueden realizar trabajos en mi estudio. Me manejo de esta forma debido a a la pandemia. (La fotos) me las envían, se las cotizo y giro el dinero por Abitab, Red Pagos o depósito bancario en el banco que desees. Manejamos tres tipos de “books”. Uno de US$ 1.190 que son fotos en ropa interior y topless. Otro de US$ 2.390 que son fotos de desnudo completo artístico. Y otro de US$ 3.690 que son fotos de desnudo en poses. ¿Alguna vez te tomaste fotos de alguno de estos estilos?



Romina: La verdad que no. Estaba mirando tus fotos. ¿Es necesario que muestre toda la cara? ¿Puede ser de perfil? O cosas así. Lo que me parece súper raro es el tema del dinero. Te soy sincera.



Julieta: El dinero está. Si concretamos ahora, cobrás mañana.



El alerta sobre el accionar de la red de pornografía la dio el colectivo feminista “Hartas” de Fray Bentos en su página de Facebook el 12 de marzo de 2021. “Recibimos hoy estas capturas de pantalla. Le puede pasar a cualquiera. Tengan cuidado. Lean el monto del dinero y la propuesta”, dice “Hartas”.

Otras víctimas de la red de pornografía se contactaron con las abogadas Ana Laura Peralta Álvez, Melissa Viera Pérez y Vanina Pérez, para contarles que habían sido perjudicadas por la maniobra. Además, las profesionales lograron ubicar en Argentina a la fotógrafa cuyo sitio web fue clonado por los delincuentes en varias ocasiones para poder atraer a incautas. La fotógrafa les trasmitió que dialogó con la Policía argentina por el daño que sufrió.



El 8 de abril de este año, Peralta Álvez advierte, en su página de Facebook, sobre la estafa.

“Debido al contacto que tuvimos con diversas víctimas tomamos conocimiento de que a través de Internet ofrecían dinero por fotos de contenido erótico, las cuales serían “comercializadas en Europa” y a cambio se les retribuía dependiendo el contenido de las mismas”, dice la publicación.



Y agrega: “Dicho engaño llevó a que muchas mujeres creyeran y fueran estafadas por Julieta Maggio, Jesica Di Marco y Jesica Di Natale. Esos son los nombres falsos de Facebook con los que se comunicaron”.



Según la profesional, el caso no solo es un delito informático, sino que hay otras figuras delictivas incluidas. Por ello, señala, redactará una denuncia por escrito con las pruebas, que será presentado en la Fiscalía.



Además, llama a las víctimas a contactarse con ella si fueron estafadas. “Si te pasó o fuiste parte, si te contactaron, si enviaste fotos o si solamente te ofrecieron y no aceptaste, comunícate con nosotras porque queremos terminar con este tipo de redes. Juntas y organizadas vamos a parar este tipo de delitos que afecta a muchas mujeres uruguayas”.

Una página con seguidores Una de las páginas de Facebook “truchas” tiene más de 3.700 amistades. La gran mayoría de ellas son jóvenes uruguayas de Montevideo, Las Piedras, Punta del Este y otras zonas del país. La página pretende mostrar que tuvo contactos con muchas chicas. Las amigas son personas muy jóvenes. Casi todas ellas posan con ropa de baño o en forma sensual.

Abogadas juntan a las víctimas.

Las abogadas Ana Laura Peralta Álvez, Melissa Viera Pérez y Vanina Pérez crearon un grupo de Whatsapp para reunir a víctimas y a aquellas mujeres que se contactaron con la red de pornografía pero no cayeron en su engaño. “Las personas que no enviaron fotos íntimas pensamos incluirlas como testigos en el momento de elaborar la denuncia a la Fiscalía”, dijo a El País la abogada Peralta Álvez. Y agregó que tal medida todavía no se efectivizó porque entre las abogadas no hubo una decisión unánime de presentarse en la Fiscalía. “Como abogadas y como feministas decidimos esperar los tiempos de las víctimas y por eso no presentamos la denuncia”, explicó la profesional. Afirmó que les “indignó” el hecho de que esta banda se aproveche de la pandemia. “Una de las chicas involucradas era madre y no tenía trabajo”, dijo Peralta Álvez. Y agregó que las tres abogadas sí estuvieron de acuerdo en apoyar causas judiciales que involucren a mujeres. “Esto de vender fotos de mujeres desnudas o semidesnudas no es algo nuevo. Eso está fuertemente vinculado a la cosificación de la mujer”, advirtió la profesional.