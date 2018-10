Estafa: clubes se reúnen para denunciar a Valdez

Son conocidos en el ambiente del fútbol como el "Grupo de los 10" o "G10". Está integrado por los clubes Defensor-Sporting, Boston River, Cerro, Danubio, El Tanque Sisley, Liverpool, Progreso, Racing, River Plate y Wanderers. Ese grupo presentó un reclamo ante el Tribunal del Deporte (TAS) por la intervención de la FIFA en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Al "G10" se le suman cinco clubes de Segunda División y otros cuatro de la Segunda B Nacional.

A las 19 de ayer, el "G10" se reunió en la sede de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) para analizar dos temas: la aprobación del nuevo estatuto de la AUF exigido por la FIFA y la presentación de una denuncia penal contra Valdez. El proyecto de estatuto debe ser enviado hoy a la AUF por los clubes.

El martes 16, un conocido abogado analizó documentos de la gestión de Wilmar Valdez al frente de la AUF y realizó un informe de 56 páginas donde señaló que podrían configurarse los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documento público. Se configurarían esos delitos en "supuestos sobrecostos" en la compra del sistema de iluminación del estadio Luis Franzini de Defensor-Sporting denunciados por el lobista Walter Alcántara y en destinar dinero de la FIFA para la construcción del piso de un estadio femenino a un club que sufre un millonario embargo del BPS.

A su vez, los abogados penalistas, Andrés Ojeda y Fernando Posada, elaboraron una opinión jurídica para el club Racing sobre si surgían eventuales irregularidades en los audios que Alcántara grabó a Valdez entre 2015 y 2016. En esas grabaciones, además de la obra de la iluminación del estadio Franzini, surgen el cobro de eventuales "comisiones" en la compra del sistema de reconocimiento facial de hinchas para el estadio Centenario.

Consultado por El País sobre las intenciones del "G10" de denunciar a Valdez, el abogado y presidente de Danubio, Leonardo Goicochea, respondió ayer que se dirigía a la reunión en Daecpu. "Por lo menos vamos a conversar" entre los clubes sobre la denuncia penal a Valdez, agregó.

"No creo que vayamos a realizar la denuncia mañana (por hoy). Queremos que un abogado penalista informe si esta es viable o no", explicó Goicochea.

Señaló que existen informes jurídicos preliminares y agregó que quería escuchar otras opiniones de abogados especializados en derecho penal. "Luego veré, con respecto a Danubio, si me convence o no. Que quede claro: yo no estoy redactando ninguna denuncia porque no es lo mío", agregó.

Su especialidad jurídica no es el derecho penal.

Los audios.

El lobista Alcántara grabó al entonces presidente de la AUF por lo menos cuatro horas de conversaciones entre 2015 y 2016.

En ese momento, Alcántara representaba a una compañía coreana que pugnaba en la licitación de la compra del software del sistema de reconocimiento facial de hinchas para el estadio Centenario.

En uno de los audios, Valdez dijo que el Ministerio del Interior "direccionó" la compra a favor de la empresa que finalmente resultó adjudicataria y dejó entrever que estaba de acuerdo en cobrar comisiones por la obra del Franzini.

Valdez denunció penalmente a Alcántara por el delito de violencia privada. Argumentó que mencionó en los audios lo del Ministerio del Interior y las comisiones para sacarse de encima a Alcántara, quien enfrentaba una mala situación económica en ese momento. Posteriormente, Alcántara le envió 21 audios editados al dirigente danubiano Arturo del Campo. Este se los mostró al periodista Julio Ríos. Ambos se reunieron con el penalista Jorge Barrera, quien concluyó que no había delito en las grabaciones.

El 26 de julio de 2018, Ríos citó a Valdez y a Del Campo en su apartamento ubicado en Pocitos. Encima de la mesa había dos celulares, dijo Valdez en su ampliación de denuncia presentada por su abogado Pablo Galain, a la que accedió El País.

Ríos accionó uno de los celulares. Se escuchó el audio donde Valdez hablaba sobre el Ministerio del Interior. "Wilmar, ¿qué hacemos con esto?", preguntó Ríos. Del Campo agregó: "Se trata de un asunto grave".

En la reunión quedó sellado un especie de acuerdo: Valdez se bajaba de la candidatura a la presidencia de la AUF y los audios no serían divulgados, según la denuncia.

"Hubo un plan orquestado para bajar a Valdez de su candidatura", dijo su abogado Pablo Galain.

Ríos, Del Campo y el presidente de Liverpool, José Luis Palma, señalaron en la Fiscalía que actuaron de buena fe mostrándole los audios a Valdez. El abogado de Del Campo, Florencio Macedo, pidió a la fiscal Silvia Pérez que archivara el caso y que investigara si Valdez incurrió en simulación de delito.