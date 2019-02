España: uruguayo acusado de lavar dinero de sobornos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado uruguayo Washington Fernando Belhot Fierro es señalado por las autoridades españolas como el responsable de montar un entramado societario para blanquear dinero proveniente de diversos actos de corrupción registrados en los últimos tiempos en ese país. En las últimas horas Belhot Fierro fue acusado de ser presunto testaferro de Eduardo Zaplana, extitular de la Generalitat Valenciana y exministro de trabajo del gobierno de José María Aznar (Partido Popular).

Zaplana es acusado de recibir dinero a partir de dos procesos licitatorios mientras se encontraba al frente de la comunidad valenciana. Belhot, residente en España, también fue acusado de operar como testaferro de Ignacio González, dirigente del Partido Popular y expresidente de la Comunidad de Madrid.

La lista de clientes del citado abogado uruguayo involucra también a otras 18 exautoridades españolas que, según la Guardia Civil, apelaron a los conocimientos de Belhot de armar "madejas societarias" que permitieron el blanqueo de más de cien millones de euros provenientes del pago de sobornos.

La misma trama societaria fue empleada para blanquear el pago de coimas a políticos latinoamericanos por la constructora brasileña De Odebrecht. El portal El Independiente colocó a Belhot como uno de los actores principales del caso Erial, que investiga al extitular de la Comunidad Valenciana.

El Independiente publicó la transcripción de una conversación telefónica entre Belhot y Zaplana donde el segundo reclamó el pago de dinero por el pago de sobornos. La conversación grabada por la Guardia Civil forma parte del expediente que investiga este caso. La charla ocurrió el 18 de abril del año pasado.

Allí coincidieron Zaplana y Belhot, quienes no sabían que su conversación era grabada. "Necesito liquidez. A mí Ignacio no me está dando dinero de Andorra", le dijo Zaplana a Belhot. En el expediente judicial, al que tuvo acceso El País, Belhot es señalado como un abogado uruguayo residente en España que ejerció como fideicomisario o fiduciario para actuar a favor de Zaplana y de otros indagados.

Según el documento el dinero de estos casos de corrupción "podrían haber ido a pagar a dos sociedades radicadas en Uruguay: Misnely y Disfey". En la investigación se han recogido indicios de la relación de Fernando Belhot con estas sociedades uruguayas, así como con las personas que figuran allí, Daniel Gonzalo García Belhot y Juan Francisco Mutio Cerdeiras, señala el expediente.