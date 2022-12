“No tengo nada para esconder; los chats los aporté yo”, dice Carolina Ache

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicecanciller Carolina Ache se aferra a respuestas breves para explicar el rol que dice haber tenido en la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset en noviembre del año pasado, cuando el hombre estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por portar documentación falsa de Paraguay. En entrevista con El País, y luego de que La Diaria difundiera un chat en el que queda de manifiesto que la jerarca estaba informada sobre algunos aspectos de la figura de Marset -pese a lo cual en la interpelación de agosto dijo que no tenía “ningún tipo de detalle” sobre su persona-, Ache aseguró no tener “nada que esconder”.

-¿Cómo definiría su participación en todo este proceso?



-No hubo ninguna participación mía en todo este trámite.



-¿Ninguna en absoluto? Usted participó en una reunión con el abogado de Marset, Alejandro Balbi, quien le preguntó sobre detalles relacionados al tema, además de una clara comunicación con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que se mostraba preocupado por la detención del narcotraficante.



-Yo no tuve ninguna participación en todo el trámite, ni en la solicitud, ni en la tramitación, ni en la expedición, ni en la entrega del pasaporte.



-Más allá de que no hubiera irregularidad en todo este tema, como lo determinó la Cancillería, o que todos los funcionarios hayan actuado conforme a derecho, ¿estuvo bien otorgar un pasaporte a este delincuente sobre el cual la Brigada de Drogas de Uruguay venía haciendo un seguimiento intenso?



-Al momento de la tramitación del pasaporte Marset no tenía ni antecedentes ni orden de captura nacional ni internacional.



-Pero se sabía el prontuario, se sabía que era un delincuente “pesado”.



-Pero no tenía orden de captura ni nacional ni internacional.



-¿Y eso es lo único que se analiza en estos casos?



-Él cumplía con todos los requisitos que exigía la ley para obtener un pasaporte y además tampoco tenía requisitoria internacional. Cancillería preguntó esto, pese a que no había una obligación fijada por el decreto. Se fue más allá de la norma.

-¿Por qué el ministro Francisco Bustillo dijo en el Parlamento, cuando fue interpelado en agosto pasado, que la Cancillería no sabía quién era Marset en noviembre de 2021 cuando el chat de usted con Maciel muestra que este le pedía información específica sobre la suerte de este “narco uruguayo muy peligroso y pesado”, que en ese momento se encontraba detenido en Dubai? ¿No ve una contradicción?



-Yo en ningún momento hablé con Maciel de la tramitación de un pasaporte.



-¿De qué hablaron, entonces?



-Y bueno, los chats son públicos, los aporté yo. No se filtraron. Los chats los aporté yo para que estén a disposición del pedido del Frente Amplio.



-Se trata de un pedido de acceso al que la Cancillería se había negado. Se conocieron por orden judicial...



-En realidad Cancillería no se negó a aportarlos; lo que dijo es que como estaba en curso una investigación administrativa en la que rige la reserva, y es algo que en general pasa, hasta que no terminara esa investigación no se iba a dar la información. Pero no se negó a que fuera entregada. No fue que la declaró secreta por 15 años.

-Usted dijo en la misma sesión del Parlamento de agosto que en dos oportunidades Maciel le solicitó “información puntual de la situación” de Marset, y que no la había participado de “ningún tipo de detalle” porque se trataba de “una cosa reservada”. Con los chats a la vista, ¿no cree que hay también una contradicción ahí?



-No, no. No hay ninguna contradicción. Él me pide una información puntual en dos oportunidades y yo le respondo. Fue eso lo que yo dije en el Parlamento. Nunca se habló de una investigación que se estaba llevando en el Ministerio del Interior y todo eso que se supo después él no me lo comunicó.



-Pero usted dijo que Maciel no le adelantó “ningún detalle”, cuando hay algunos detalles relevantes, ¿no? Al menos, que se trataba de un delincuente “muy peligroso y pesado” y que sería “terrible” que lo liberaran.



-Claro, pero el tema es: ¿por qué se pide el pasaporte? Porque se cumplía todos los requisitos de la ley y estamos un Estado de Derecho. ¿Y quién expide el pasaporte? Lo expide el Ministerio del Interior, no la Cancillería. La única función que tiene la Cancillería en este trámite se cumple en dos momentos. Uno de ellos es con la mesa de entrada en el exterior, porque como el Ministerio del Interior no tiene oficinas, obviamente, la Cancillería toma las huellas, la firma y la foto. Todo va en un sistema en línea instantáneamente al Ministerio del Interior. Y es el Ministerio del Interior el que chequea la información y la seguridad, y otorga o no otorga, emite o no emite, aprueba o no aprueba e imprime o no imprime el pasaporte. Y una vez que lo imprime, lo manda a la Cancillería para que envíe el pasaporte al lugar. El único que puede negar la impresión de un pasaporte es el Ministerio del Interior. Yo contesto al subsecretario del Ministerio del Interior lo que él me pregunta en esas oportunidades.



-Pero insisto: Maciel le dio detalles relevantes, importantes, como para que saltara alguna alarma. Cuando dijo que era “terrible” que quedara libre, ¿no es suficiente en el Estado para que, más allá de los protocolos y la ley, se advierta a quién se esta ayudando verdaderamente?



-¿Y por qué ayudando? Yo no pienso que eso sea ayudar. Pero además hay una cosa: quien me estaba diciendo eso lo hizo desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte.

-Empiezan a haber versiones cruzadas, porque desde el Ministerio del Interior siempre se ha dicho que quien expide un pasaporte a alguien que está en el exterior es Cancillería.



-Eso no es así. No es así. El que expide el pasaporte es el Ministerio del Interior.



-¿Por qué se envió la carta de la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos al Poder Judicial de ese país en la que se establece que el detenido iba a acceder a un pasaporte uruguayo? Ello luego fue utilizado por Marset como un argumento para su liberación.



-La carta no asegura que se le vaya a otorgar un pasaporte, sino que le se iba a iniciar un trámite, y que eventualmente el Ministerio del Interior tendrá que aprobar o no. No se le asegura que se le va a dar. Y se lo hace en el marco de la normativa consular que Uruguay ratificó. Hay una cosa. Primero que nada: la investigación administrativa da cuenta de que no hubo irregularidades pero que tampoco hubo instrucciones de las jerarquías para que se mandara esa carta ni que se le diera celeridad.



-El Frente Amplio dice que analiza tomar nuevas acciones parlamentarias sobre este tema. ¿Qué opinión le merece esto?



-Me parece que está bien que tomen las acciones que les parezca que tengan que tomar.



-¿Está dispuesta a ser parte del equipo interpelado de nuevo?



-Creo que este tema ya fue... Se pidieron informes, se hizo una investigación administrativa, se hizo una interpelación, está siendo analizado en Fiscalía, yo me puse a disposición de esa Fiscalía, y yo no tengo nada para esconder. Realmente. Y aporté además los chats sin que me lo pidiera la Justicia. La Justicia pidió a Cancillería las comunicaciones y yo extraje de mi celular los chats de los días que el Frente Amplio pidió. Y estoy segura también de que va a quedar claro en la Justicia.