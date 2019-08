Enrique Canon declaró como indagado por importaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exdirector de Aduanas, Enrique Canon, declaró ayer como indagado ante el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, sobre posibles beneficios otorgados a un despachante de Aduanas. La denuncia del gremio, firmada el 11 de noviembre de 2018 por el presidente del sindicato aduanero Roberto Valdivieso y el secretario general del sindicato Basilio Pintos, solicita a la Fiscalía que investiguen acciones presuntamente delictivas en la Dirección de Aduanas y si existe conjunción del interés público con el privado.

Pintos dijo que Canon autorizó a un despachante el ingreso de mercadería de gran porte en régimen de liberación anticipada, sin debidas garantías.



En una audiencia que se realizó durante dos horas, Canon, asesorado por el penalista Gonzalo Fernández, señaló que tenía potestades como titular de Aduanas para permitir el ingreso de esas mercaderías que fueron utilizadas para armar parques eólicos.



Y agregó que, en el marco de la ley de proyectos de inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas analiza y restablece las exoneraciones tributarias para dichas importaciones.



Sostuvo que, en caso de que la cartera no otorgara esas exoneraciones, la Aduana exigiría el pago al despachante de Aduanas. Y si este no cumpliera, Aduanas podría ir contra la garantía que este operador deja en depósito para poder intervenir como agente.



El sindicato denunció que las importaciones fueron millonarias y que la garantía que tenga la Aduana debe ser proporcional al monto de la mercadería que ingresa al país.



Canon negó cualquier vínculo con el despachante de Aduanas.



El abogado del sindicato aduanero, Mario Centurión, dijo a El País que los argumentos que esgrimió la defensa y las declaraciones del indagado no desmienten los hechos denunciados.



Por su parte, Fernández afirmó en la audiencia que presentará a la Fiscalía documentación que prueba los dichos de su defendido.