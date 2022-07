Empresas citan a audiencia de conciliación a la Unidad Alimentaria Metropolitana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos empresarios del rubro gastronómico citaron a audiencias de conciliación ante la Justicia a la Unidad Alimentaria Metropolitana (UAM) por entender que recibieron “información engañosa” sobre el volumen del público que asiste al lugar. Ello surge de un escrito firmado por los abogados Daniel Burgos y Martín Etcheverry.

Las audiencias están previstas para el 20 de agosto y el 13 de septiembre de este año, según dijo Burgos al ser consultado por El País.



Uno de los documentos, firmada por la empresaria Miriam D.L., dice que suscribió un contrato de concesión de uso de un local, por el cual se le habilitaba a instalar un negocio de giro gastronómico. Luego el objeto del comercio mudó a un local de artículos de motorización eléctrica y accesos para vehículos. “La contraprestación exigida por la citada (UAM) era compleja”, expresa el escrito. Y agrega que implicaba el pago de un derecho de entrada de 284.749 unidades indexadas. Ello equivale a más de $ 1.500.000 (US$ 38.000) por un local que tiene una superficie de 70 metros cuadrados.



“Los representantes de la citada (UAM) en la etapa precontractual nos dieron información engañosa, que nos condujo a error”, dice el escrito.

Y agrega: “Es así que se anunció una fluidez de público, que nunca ocurrió. Se nos dijo que se estimaba una fluidez de 6.000 a 8.000 personas por día cuando escasamente entran 1.000 personas, salvo los sábado cuando aumenta un poco el volumen de público”.



La demandante señala que hizo una inversión en obra civil en el entorno de US$ 90.000. Por ello, en el escrito, reclama a la UAM el pago de una indemnización por US$ 140.000.



El abogado Burgos dijo que, con su socio Etcheverry, presentó un escrito similar a la Justicia solicitando una audiencia de conciliación, ya que un segundo empresario, Gustavo G., perdió una suma millonaria en un local gastronómico instalado en la UAM.

Burgos dijo que, en este caso, ocurrió lo mismo que en negocio gastronómico de la otra demandante. “Se le dijo que el movimiento de clientes era alto. Pero no lo es. Entre jueves y sábado no se ven más de 5.000 autos en la UAM. Mi defendido reclama una indemnización de US$ 250.000”, dijo Burgos.