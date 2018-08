Empresario griego asegura que Valdez iba a cobrar comisión por reforma del Centenario

El empresario griego Demetrio Kagioglu, uno de los intermediarios junto a Walter Alcántara por la empresa surcoreana Hyundai Corporation, sumó controversia a los audios que investiga la fiscal Silvia Pérez y que derivaron en la renuncia del expresidente de la AUF, Wilmar Valdez.

Kagioglu presentó junto a Alcántara a Hyundai Corporation ante la AUF un plan para reformar el Estadio Centenario, pensando en la candidatura de Uruguay al Mundial de 2030.

El empresario griego que es mencionado como "Dimitri" en los audios que Alcántara grabó de las charlas que mantuvo con Valdez fue entrevistado por Búsqueda. Ante la pregunta del semanario acerca de que en uno de los audios se menciona que había US$ 3 millones a repartirse entre él, su socio y el expresidente de la AUF por una obra él contestó: "Si está en el audio es así, ciertamente iba a haber una comisión".



"Nosotros como empresa estábamos legalmente habilitados a recibir cualquier comisión", agregó al tiempo que aclaró que el dinero que iba a recibir Valdez "es una cuestión de él y es una cuestión moral. Y si está en el audio diciendo que eso va a pasar, no hay duda de que iba a pasar".



La concreción del pago "quedó en la nada porque no se avanzó la obra", señaló Kagioglu.



Sobre la licitación para la instalación de las cámaras de seguridad, de la que Hyundai fue oferente y que finalmente ganó la empresa DDBA, el empresario griego aseguró que, a raíz de una pregunta suya sobre "en qué estábamos" con ese tema, fue que Valdez respondió que "adentro del ministerio (del Interior) va la cometa de la empresa que ganó".

"Le hago la pregunta al presidente: '¿Cómo va lo de las cámaras del estadio?'. No me acuerdo exactamente qué me dijo, pero sé que mencionó al Ministerio del Interior y nombró algo de eso. A nosotros nos extrañó en el momento y nos extrañó en el momento y nos parece lamentable, porque pudo habernos ahorrado los gastos nuestros, los gastos de la empresa, por la confianza que tenía con Walter. Mejor decirle 'esto ya está encaminado' y listo, si es que es así", relató.



Del mismo modo, Kagioglu manifestó que "nunca se mencionó" al subsecretario de Interior, Jorge Vázquez ni a Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez, durante las conversaciones que mantuvo.



Consultado sobre la excusa de Valdez, quien mencionó en otro audio la "cometa" para "sacarse de encima" a Alcántara, el griego dijo que "para nosotros no" ocurrió con esa finalidad: "Quitárselo de encima, ¿por qué? En ese momento no había ninguna cuestión de fricción con Walter. Todo lo contrario, al revés. Él lo llamaba a Walter con mucha frecuencia. Y quitarme a mí de encima, ¿con qué objetivo? Cuando le estoy trayendo gente que tiene una carta bancaria que tiene la AUF para dar US$ 500 millones para la reforma del Centenario".



Kagioglu aseguró a Búsqueda que "esos puestos son muy vulnerables a este tipo de situaciones" y que "ninguna asociación ni federación del mundo está exenta" de que estos casos ocurran, por lo que "va a seguir pasando con los que están, con los que estuvieron y con los que vienen". "La comisión es algo que te la van a dar aunque tú no quieras. Siempre y cuando no toques el dinero de tu asociación. Pero si tú firmas esta camiseta que cuesta ocho y tú me consigues que yo firme contigo y me das 500 de regalo, ¿qué vas a decir? ¿que no?", se preguntó el empresario.