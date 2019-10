Empresa uruguaya demanda a Airbus por US$ 2 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 14:30 horas de ayer estaba fijada la audiencia entre Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales (STA) y Airbus Helicopters en el Juzgado Civil de 7° Turno, cuya titular es la magistrada Analía García Obregón.

Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales es una empresa uruguaya con una filial en Argentina. Durante 10 años vendió helicópteros de Airbus con fines civiles a instituciones oficiales argentinas, según consta en su demanda, a la que tuvo acceso El País.

Alegó que Airbus Helicopters rescindió “en forma unilateral” un contrato firmado entre ambas partes en 2016 y que tenía vigencia hasta abril de 2019. Reclamó en el Juzgado Civil la suma de US$ 2.100.000 por lucro cesante y daño moral.



Airbus rechazó que violó acuerdos y sostuvo que Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales no incluyó en su demanda un contrato que establecía una cláusula de arbitraje internacional bajo reglas de la Cámara de Comercio. Es decir, los procedimientos de este tipo de arbitrajes tienen sede en París, Francia, y están regidos por leyes francesas, señala el escrito presentado por Airbus.



Por ende consideró que la demanda de Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales debe ser desestimada por falta de competencia del Juzgado Civil de 7° Turno dada la cláusula de arbitraje “pactada en el contrato” y advierte que el fin de la relación entre ambas partes “fue con justa causa”.



También alegó que el reclamo de daños presentado por la empresa uruguaya es “improcedente” dado que Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales sigue operando en el mismo mercado como competidor de Airbus. “La forma de calcular el lucro cesante tiene errores y es un reclamo excesivo que no corresponde a nuestra legislación (uruguaya)”.



Agregó que tampoco corresponde el pago de daño moral, porque la demandante es una empresa y no una persona.

La demanda.

Según el expediente judicial, el 3 de marzo de 2018 la empresa Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales llamó a Airbus a una audiencia de conciliación donde le reclamó US$ 2 millones. El acuerdo no fue posible.



En su demanda en el Juzgado Civil de 7° Turno, Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales señaló que desde 2006 prestaba servicios de repuestos y mantenimiento técnico de helicópteros de la marca Airbus para entidades estatales y provinciales de Argentina.



Y agregó que la relación entre ambas partes se extendió hasta 2016. En ese año, dijo en su escrito, se renovó el contrato por tres años.



“Resulta entonces claro y no admite dudas que la relación de distribución existente entre la actora (Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales) y la demandada (Airbus) tenía plazo vigente hasta el 30 de abril de 2019”, expresó el escrito de la compañía uruguaya.



Antes de Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales, Airbus tenía una vinculación con la empresa Aero Link S.A., cuyos accionistas son los mismos que STA. Aero Link se encargaba de la venta de repuestos o servicios de mantenimiento de helicópteros de Airbus en Argentina, refleja el expediente. También vendía dichas aeronaves.



En su demanda, la compañía uruguaya señaló que a principios de 2017 Airbus comenzó a “demorar” las entregas de presupuestos que le hacía STA, así como los envíos de bienes o de servicios por órdenes de compra ya emitidas por Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales.



Ello motivó, dijo la demanda, continuos reclamos de Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales a Airbus por la “falta de cumplimiento” de varias órdenes de compra tramitadas por la firma uruguaya.



Y señaló en el expediente que, ante la ausencia de respuestas a cinco órdenes de compra ante pedidos de repuestos o servicios de autoridades provinciales de Santiago del Este y Córdoba, intimó notorialmente a Airbus a cumplir con las entregas solicitadas y procedió a la rescisión del contrato y el cobro de daños y perjuicios.



Al día siguiente de la intimación, el 28 de julio de 2017, Airbus Helicopters de Francia envió a Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales una nota donde le comunicaba que ponía fin a la vinculación de ambas partes, según consta en el expediente.

La réplica.

El 19 de marzo de 2019 Airbus contestó a la demanda y se opuso alegando falta de jurisdicción porque el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de 7° Turno “carece de jurisdicción”.



La empresa sostuvo que lo que dice STA sobre el deterioro de la imagen de la firma frente a sus clientes no es tal. “No agrega una sola prueba” en la demanda, dice Airbus. Además agregó que “ni siquiera menciona o identifica un solo caso de clientes que hayan decidido desvincularse de su relación son STA por lo ocurrido”.



También en su réplica dijo que “no es reclamable el daño moral de la persona jurídica, incapaz de sufrir aflicción por un supuesto cuestionamiento a su honorabilidad”.



Sobre el monto que pretende STA por entender que sufrió un perjuicio hacia sus clientes, Airbus indicó que se trata de una suma “excesiva y absurda”.



Por otra parte negó que se haya incumplido con el contrato entre ambas empresas.



Según indicó Airbus, el contrato fue otorgado en abril del año 2016 y el objeto del mismo “es la promoción y venta de repuestos y equipos de Airbus así como y de servicio de Airbus Cono Sur a ciertos clientes en Argentina”.



El plazo del contrato se inició en abril de 2016, indicó, y agregó que expiró tres años después. En ese sentido dijo que las firmas “están liberadas de cualquier obligación, salvo que las partes acuerden extender el plazo mediante un acuerdo por escrito”.



Airbus entonces concluyó que la solicitud de la demanda en su contra debe ser rechazada por tres motivos.



El primero porque entiende que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de 7° Turno “carece de jurisdicción”.



El segundo es que “no existió incumplimiento al contrato de parte de Airbus Cono Sur”. Por último alegó que “en cualquier caso los rubros y montos reclamados “son improcedentes ni en su concepto ni en su monto”.