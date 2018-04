El Ejecutivo culpa a Ancap en juicio civil por US$ 34 millones

En una demanda civil por US$ 34 millones, los ministerios de Ganadería e Industria responsabilizaron a Ancap de haber incumplido acuerdos con la multinacional EXOR en los negocios de cancelaciones de deudas entre el ente estatal y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa).

La demanda de la compañía extranjera, que se tramita ante el juez de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Carlos Waldemar Aguirre, señala que Ancap incumplió en tres negocios y, en dos de ellos (2012 y 2014), la empresa estatal utilizó la ingeniería financiera propiedad de EXOR.

En el expediente, Ancap pidió que, en la ampliación de la demanda, se diera traslado a los ministerios de Ganadería e Industria y a la Presidencia de la República. Los representantes de ambas carteras respondieron que se oponen rotundamente a la citación que les hizo Ancap, argumentando que la misma es un error. Y resulta claro que no son responsables de los negocios que Ancap concretó en el pasado con Petróleos de Venezuela y EXOR y que la eventual responsabilidad es solo de la petrolera estatal.

Señalaron que no hay "hecho del Príncipe" (responsabilidad del Poder Ejecutivo), ya que los actos de Ancap como ente autónomo son descentralizados, ajenos al Poder Ejecutivo, a la vez de ser innecesario citar además a Presidencia de la República.

El abogado de EXOR señaló en un escrito que Ancap ha reconocido su incumplimiento con la multinacional en una resolución fechada en noviembre de 2015. Y advirtió que el vínculo de EXOR fue con Ancap y no con otras áreas del Estado uruguayo.

El 15 de marzo de 2017, EXOR inició la demanda civil contra Ancap por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de contratos.

En la demanda, la multinacional señala que ha hecho "un trabajo excelente" en todas las operaciones que realizó con Ancap, y agrega que atendió todas las necesidades de su cliente que pretendía un descuento de US$ 100 millones de Pdvsa y que EXOR obtuvo en la primera operación, fechada en 2012, una rebaja de US$ 313 millones sobre una deuda corriente de US$ 830 millones. Ancap canceló la deuda con Pdvsa pagando US$ 517 millones.

En la segunda operación, datada en 2014, nuevamente EXOR logró más descuento para Ancap del que el contrato obligaba, que era del 28%, pasándolo al 38%, con esto Ancap pagó US$ 263 millones de los US$ 423 millones, expresa un escrito de la multinacional. Agrega que, en esta ocasión, la rebaja total lograda para el ente uruguayo fue US$ 160 millones.

El 4 de diciembre de 2017, el exvicepresidente Raúl Sendic declaró ante el juez Aguirre que Ancap "no es responsable" del juicio iniciado en su contra por la multinacional EXOR.

"Esa empresa no participó en la operación de cancelación de deuda como sí lo hizo el Banco del Tesoro de Venezuela", dijo el exjerarca del ente. Agregó que Ancap "no es responsable" porque "no colocó a EXOR en el negocio. Lo hizo Pdvsa (petrolera venezolana) y ésta luego sacó a EXOR".

Por su parte EXOR presentó documentos que probaban que sí existieron reuniones con Sendic en Montevideo, Lima y Caracas antes de marzo de 2012.

Con respecto a la cancelación de deudas entre Ancap y Pdvsa realizada en 2014, quedó probado en el juzgado que existió una instrucción del presidente Tabaré Vázquez comunicada por Sendic cuando era ministro de Industria al entonces presidente de Ancap, José Coya, de pagar a Pdvsa vía un fideicomiso para exportadores. Ello supuso un segundo incumplimiento con EXOR, según la firma. Coya declaró que sí hubo una reunión entre Sendic y EXOR en 2012 y reconoció que fueron tres las veces que el Poder Ejecutivo le instruyó no pagar a Pdvsa vía EXOR y que, ante esa situación, negoció transar el juicio iniciado por la multinacional.

Posteriormente, el actual Directorio de Ancap no implementó dicho acuerdo, lo que llevó a que EXOR reiniciara la demanda millonaria.

Setenta y un juicios por US$ 80 millones

Al 31 de diciembre de 2017, existen 71 juicios en curso que comprenden procesos judiciales en los que Ancap es demandada, demandante, o actora o acreedora (concursos). Esos juicios equivalen a unos US$ 80 millones, señala el ente.

El total de los procesos en trámite corresponde a reclamos por daños y perjuicios; responsabilidad por hecho u omisión de la administración; juicios por cobros de pesos; reparación patrimonial; acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y demandas laborales iniciadas en aplicación de la ley de tercerizaciones.

Según los estados financieros de Ancap al 31 de diciembre de 2017, Ancap destinó el equivalente a US$ 8.800.399 (tipo de cambio promedio de diciembre de 2017) para los pagos de los juicios perdidos. En diciembre de 2016, la provisión de fondos para abonar demandas perdidas fue equivalente a US$ 9.478.043 según el tipo de cambio promedio de ese mes.

"Si bien no es posible predecir con suficiente seguridad el resultado final de la mayoría de los procesos en trámite, se estima que existe posibilidad remota que surja salida de recursos para su liquidación", dice el documento de Ancap.