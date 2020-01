Dirigentes y jugadores serán citados por una denuncia de US$ 3 millones a contratista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empresario Oscar Varela Chiolo denunció penalmente a su socio, el contratista Pablo Boselli y el grupo GBG, por supuesta estafa y apropiación indebida de unos US$ 3 millones en negocios con pases de futbolistas. Ello consta en el escrito presentado en la Fiscalía por los abogados penalistas Gumer Pérez e Ignacio Durán.

El documento expresa: “Se abusó de la confianza generada con mi persona y sabedor de que soy un verdadero extraño en la materia fútbol, me hicieron invertir en negocios en donde la única persona que ponía dinero para la concreción de los mismos, que además soportaba el riesgo, era yo”.



Y agrega: “La prueba de estas afirmaciones lo constituyen como se dijo anteriormente, los montos que me solicitaron por jugadores que resultaron ser no solo anodinos en el plano futbolístico, sino que además, varios de ellos, ni siquiera continúan al día de hoy jugando al fútbol. Insólito”.

Sostiene que GBG, a través de su socio principal, Pablo Boselli, “me indujo permanentemente al error, a creer que los negocios eran rentables y que los jugadores cuyos derechos económicos adquiría serían ‘estrellas del fútbol mundial’, creando una verdadera ingeniería delictiva, contando con asesoramiento para ello”.

El escrito, firmado por Pérez y Durán, sostiene que también podría constituirse el delito de apropiación indebida en todos aquellos casos en los que GBG cobró dinero -dice Varela- “que me corresponde” y “no me lo entregó al día de hoy”, sabedor de que jurídicamente le corresponde “entregármelo y a mayor abundamiento, ya fue debidamente intimado y sigue con un contumaz incumplimiento de su obligación”.



La denuncia enumera a por lo menos 15 futbolistas de primera división, algunos de ellos con pasajes por clubes grandes y transferidos al extranjero.



Varela Chiolo, en su denuncia, expresa que con el tiempo se enteró por terceros que su socio, Boselli, “nunca pagaba su cuota parte” correspondiente con dinero en efectivo, sino que siempre lo hacía con formas que incumplía.

La denuncia enumera a por lo menos 15 futbolistas de primera división. Foto: Archivo El País.

“Así las cosas, entiendo que las manipulaciones insidiosas, la mala fe, el engaño y la puesta en marcha de un verdadero plan delictivo, de parte de Pablo Boselli como cabeza del grupo organizado, fueron los motivos por los cuales fui estafado dolosamente”, dice la denuncia.



Y agrega: “Todo el correlato es revelador de un concierto previo para el cometimiento del fin delictivo. La trama fue oculta y hace plausible el encartamiento de la acción con la consecuencia jurídico-penal. Todo fue ideado, planeado y ejecutado a la perfección por parte de los denunciados en mi perjuicio”.



Varela Chiolo señala en el escrito que ha realizado “inumerables” tratativas extrajudiciales para evitar la judicialización del conflicto.



Los abogados Durán y Pérez se reunieron en reiteradas ocasiones con el abogado de Boselli, Bruno Santín.



“Pero la cifra ofrecida para evitar la vía judicial fue realmente irrisoria para el monto de la inversión que hice”, dice la denuncia.

El escrito presenta como prueba los documentos escritos entre Varela Chiolo y Boselli, y comprobantes de depósitos de dinero.



También solicita que declaren como testigos los dirigentes del club Juventud de Las Piedras Yamandú Costa (presidente) y Marcos Méndez; el exfutbolista aurinegro y de la selección uruguaya Darío Silva; el agente FIFA y contratista italiano Alejandro Lucci; el expresidente de River Plate Renzo Gatto y los futbolistas Matías Vecino, Joaquín Piquerez y Pablo Olivera.

No hay delito.

Bruno Santín, el abogado de Pablo Boselli, confirmó a El País que mantuvo reuniones durante meses con Pérez y Durán para intentar una salida negociada con Varela Chiolo.



“Tuvimos con ellos una cantidad de conversaciones de índole comercial. Desconozco que en estos negocios existiera alguna figura penal. Desde el ángulo nuestro es un tema comercial”, explicó Santín. Y agregó: “No es que exista ningún tipo de deuda (de Boselli a Varela Chiolo). Lo que hay son contratos que ellos firmaron y que, en definitiva, en varios de los casos están cobrando los respectivos clubes”.

Reconoció que Gumer Pérez le transmitió la existencia de una denuncia penal en contra de Boselli. “Yo le respondí que desconocía que hubiera en estos negocios algún aspecto penal. Es una temática de acuerdo entre ellos. Son negocios absolutamente normales entre partes y con libertad”.



Según Santín, Boselli es una persona que está en el rubro del fútbol y Oscar Varela Chiolo es un avezado hombre de comercio en varias partes del mundo.

El abogado señaló que las inversiones en jugadores son de alto riesgo. “Un futbolista puede multiplicar la inversión inicial muchas veces y, en otras ocasiones, puede no explotar”, explicó.



Santín señaló que este tipo de contratos fueron firmados en diversas partes del mundo: España, Italia y México, entre otros países.



“Estos contratos pueden ir bien o mal. En algunos de ellos les fue muy bien (a Boselli y a Varela Chiolo). Y en otros mal”, explicó.



Según el abogado de Boselli, le llamó la atención que, después de haber conversado en forma muy correcta con la otra parte, el caso fuera derivado a la esfera Penal.



“Mi cliente cree que no debe dinero porque los contratos siguen vigentes. No hay ninguna citación a conciliación ni demanda civil”, explicó Santín.