Diputado del Partido Nacional eximido en denuncia de género

El diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, había sido denunciado meses atrás por cometer un presunto acto de violencia de género contra una funcionaria de la Intendencia de Canelones, pero ahora fue eximido de todo cargo por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno.

La sentencia, a la que accedió El País, concluyó que la agresión denunciada por una funcionaria de la comuna canaria no se encuadra “dentro de la violencia de género con las características de la ley 19.580, por lo que se irá a revocar” el fallo de primera instancia que había dispuesto medidas cautelares contra el denunciado -como prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima-, según determinaron los magistrados.



La presunta agresión en cuestión había sido denunciada luego de una audiencia pública para abordar un litigio iniciado entre la Intendencia de Canelones y el Club Parque del Plata -quienes discuten acerca de la legitimidad que tiene la entidad para mantener su sede en un terreno de la comuna- que tuvo lugar el 21 de julio de este año.



En un momento de aquella sesión acalorada se generó una situación “muy tensa con gritos y abucheos”, de acuerdo a la versión de Lereté, quien declaró ante la Justicia haber tocado “el hombro” de la denunciante pero negó “haberla agredido físicamente”.

Para Lereté, este episodio fue “una perla más” de una operación “orquestada por el MPP”, sector frenteamplista del que el intendente Yamandú Orsi es uno de los dirigente más importantes -además de probable candidato a 2024- para así seguir generando “una brecha que desacredite” su actuación.



“El MPP no soporta que esté levantando el velo de la corrupción de la administración Orsi en Canelones”, sostuvo el diputado blanco, que agregó además que quien estuvo interesada en que avanzara esta denuncia fue sobre todo “la propia intendencia y no la funcionaria”.



El legislador dijo por último que espera que el intendente Orsi, “sin prensa” de por medio, le transmita unas “disculpas” no solo a él, sino a su familia. “Le hizo mucho daño a mi esposa, mi hijo y mi padre”, concluyó.