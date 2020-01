Dinacia se expedirá el lunes sobre el "cordero volador"; habría al menos dos sanciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal Ana Dean continúa recolectando pruebas que le permitan identificar quién o quiénes lanzaron un animal desde un helicóptero a una casa en José Ignacio perteneciente al empresario argentino Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra.

El episodio generó revuelo en el Río de la Plata porque desde un principio se manejó que sería una broma de un empresario a otro. En Argentina aseguran que el empresario Eduardo "Pacha" Cantón, que vive en Carmelo, fue el que arrojó el animal faenado a la piscina de Álvarez Castillo.

La fiscal Dean resolvió el miércoles, cuando tomó conocimiento del caso a pesar de que se encuentra en feria judicial, que se determine la aeronave, sus ocupantes y si estaban volando en condiciones, tarea que fue encomendada a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

La Fuerza Aérea Uruguaya indicó el miércoles que “se está efectuando una investigación para recabar todos los detalles técnicos del vuelo”.

Agregó que “posteriormente, el departamento jurídico se expedirá en función de nuestro Código Aeronáutico”, y añadió que “la autoridad aeronáutica actuará en base al asesoramiento obtenido y cumplirá con el debido proceso”.

Además, se dio cuenta del caso al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) para conocer más detalles del animal lanzado, informó Dean a El País.

Este viernes, en diálogo con El País, Eduardo Blengini, director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya, señaló que a partir del lunes, plazo que puso la Fiscalía, la Junta de Faltas de la Dinacia "va a terminar de expedirse y pasarle a la fiscal los datos que corroboró de la aeronave y el tipo de faltas en las cuales incurrió". Sobre esto, después se expedirá Fiscalía.

Blengini señaló que el propietario de la aeronave que fue utilizada para el lanzamiento del animal "es una sociedad anónima que pertenece a Cantón", por lo que "se les tipificaría dos" faltas: "Arrojar un objeto desde el aire y realizar vuelos en zonas pobladas a baja altura".

Hasta el momento "no está confirmado, por las pruebas ni tampoco por las declaraciones, de que haya sido él quien haya tripulado esa aeronave", agregó.



Si Cantón manejó el helicóptero "puede ser otra falta un poco agravante" porque el argentino "no tiene licencia habilitante en Uruguay". "Tripular aeronave en territorio nacional de matrícula nacional, con licencia no habilitada, es una falta más grave que puede generar otro tipo de pena", señaló.



El Código Aeronáutico maneja como sanciones "multas de dinero, también retención de licencias de pilotaje y hasta se puede pedir inhabilitación del vuelo de la aeronave por cierta cantidad de tiempo", dijo Blengini.



"Si el animal arrojado hubiese caído sobre una persona, sobre una propiedad y hubiese generado un daño más grave, ahí sería un delito, y podría ser pasible de hasta 24 meses de prisión. Pero no es el caso", indicó.



Álvarez Castillo dijo al portal argentino Infobae: "“El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando”.