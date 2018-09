Los dichos de valdez que lo obligaron a renunciar a la presidencia de la AUF

En una de las grabaciones se escucha nítidamente el sonido de un señalero de la camionieta de Valdez. En otro audio, se oye un ruido similar al de una caja registradora.

“Ahí hay todo un tema político que incluso cuando empezamos a hacer todo este tema, a recorrer este camino de proceso de licitación (de las cámaras de reconocimiento facial) y ese tipo de cosas, hemos recibido denuncias de otras empresas como que ya estaba digitado de antemano. Porque en realidad el pliego de la licitación lo hizo el Ministerio del Interior. No es que nosotros llamamos a las empresas, lo hizo el Ministerio del Interior. Dijo ‘queremos esto’. Y como siempre empezaron otras empresas que la licitación estaba digitado para una empresa. La realidad es que todo se desvió, no por nosotros sino por la vía de los hechos, a esa empresa. (...) Está el Ministerio metido y hay alguien del Ministerio que evidentemente va en la cometa con la empresa que ganó”. Tiene que ser de esa forma”.

“Vienen los capos-capos de Hyundai”

“Mario (Romano, director General de CAFO) escuchame. Voy a convocar a una reunión a través de Andrea Lanfranco (secretaria General de la AUF) pero te pido que vos apures ahí. La gente de Corea, que también va a participar en el tema de la licitación de las cámaras de reconocimiento facial para el Estadio Centenario, va a venir a hablar también por el tema de la remodelación de ese escenario. En función del cronograma de agenda de ellos. Tengo que hacer la reunión el jueves 18 al mediodía. Sí la hacemos en CAFO. No sé pero que (la IMM) mande a alguien y si no manda a nadie que no vaya nadie. Vamos a aprovechar que vienen (los ejecutivos de Hyundai) y quieren hablar. Además vienen capos-capos de Hyundai. Me doy una vuelta por ahí”.