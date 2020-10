Díaz sobre récord de presos, pedido de Cabildo y por qué no quisiera "estar en los zapatos" de Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este viernes la Fiscalía General de la Nación presentó las estadísticas relativas al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), cerradas a setiembre de este año, que arrojó una cifra récord de 12.921 presos, lo que convierte a Uruguay en el país de América Latina con la mayor cantidad de adultos privados de libertad cada 100.000 habitantes. Además, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, respondió a las presiones desde Cabildo Abierto al gobierno para que lo cesen del cargo.

Por un lado, Sebastián Pereyra, encargado de Políticas Públicas de Fiscalía, indicó que en el primer semestre del año hubo una "caída lógica" de las imputaciones por la feria ordinaria de enero y la feria por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. "De los 180 días, 75 se estuvo bajo feria", graficó.

En tanto, entre julio y setiembre, identificaron un promedio de 1.653 imputaciones mensuales, "logrando nuevo máximo histórico de imputaciones, llegando en setiembre a 1.697".

Por otra parte, dijo que mientras que en enero de 2020 el 22,3% de los presos no tenía condena, ahora ese porcentaje bajó a 17,3%.

"En lo que va de 2020, todos los meses hemos tenido mayor cantidad de personas imputadas y de formalizaciones que el anterior", dijo Díaz, y apuntó a quienes criticaron el cambio a un sistema acusatorio.

"En 2017 escuchamos un día si y otro también que era una reforma penal benigna pensada para los delincuentes y que le ataba las manos a la Policía. Nosotros controvertimos ese relato y hoy con los resultados tenemos la más absoluta certeza que estamos en lo cierto", dijo el fiscal de Corte.

Con este "código benigno", ironizó, hay actualmente 12.921 presos, con 366 presos cada 100.000 habitantes.

"Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a la cantidad de personas privadas de libertad. No digo que este dato sea en sí mismo un buen dato, genera por otro lado otro tipo de problemas en el sistema carcelario que como país tendrá que enfrentar. No quisiera estar en los zapatos del ministro (Jorge) Larrañaga en ese sentido, porque tenemos una población carcelaria realmente con un crecimiento exponencial", dijo en referencia al ministro del Interior.

Respecto al presupuesto asignado a su cartera, Díaz dijo: "Hemos rascado la lata, el fondo y lo que había atrás, y con estos recursos estamos llegando a un tope o límite, creemos que puede mejorar".

Por otro lado, fue consultado sobre el pedido de Cabildo Abierto de cesarlo en el cargo, y respondió: "No tengo tiempo ni quiero perder el poco tiempo en comentar hipótesis, conjeturas y rumores. Tenemos demasiado trabajo, francamente dedicamos toda nuestra energía en trabajar en la función que la sociedad nos asignó. No me corresponde opinar al respecto. Seguimos trabajando y no corresponde que el fiscal de Corte haga comentarios políticos. Voy a cumplir el mandato que el Constituyente me ha impuesto. Esta institución y este fiscal tienen un profundo respeto por la institucionalidad".