Con una deuda que ronda los US$ 60 millones, Pili solicitó concurso de acreedores

La industria láctea Pili de Paysandú pidió concurso de acreedores este viernes en la Justicia especializada de Montevideo para encarar una "reorganización empresarial" y buscar su "continuidad", confirmaron a El País fuentes de la empresa.



Los informantes enfatizaron que se buscará la continuidad de la firma, ya sea con los actuales accionistas o con una capitalización externa porque aunque se valoran los esfuerzos del gobierno por auxiliarla, estos no fueron suficientes.



Los pasos siguientes serán la designación de un síndico y la convocatoria a una junta de acreedores en un plazo relativamente breve.



La empresa tiene pasivos no menores a US$ 60 millones, según fuentes del gobierno al tanto del asunto. Le debe a varios bancos, incluido el Banco República, unos US$ 50 millones, y otros US$ 10 millones a proveedores.



Una asamblea con alrededor de 75 tamberos del litoral que enviaban su producción a Pili decidirá hoy por la noche qué pasos dar.



Mientras el juez actuante estudia el pedido de concurso, los acreedores no pueden tomar ninguna acción contra Pili.



El gobierno anunció dos días atrás un proyecto de ley para obtener autorización para prestarle US$ 1,5 millón a la empresa. Con esos fondos les pagaría lo que les adeuda a sus 130 trabajadores y a los productores.