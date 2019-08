Detuvieron en Montevideo a tres hombres buscados por secuestro en Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán son los nombres de los tres hombres que eran buscados por la justicia Paraguaya por el secuestro de una mujer que tuvo lugar en 2003 y que fueron detenidos este viernes en Montevideo, informó el medio paraguayo Abc Color.



La noticia fue dada a conocer por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez a través de su cuenta de Twitter.

La Fiscalía de Uruguay nos informó que los prófugos de la justicia paraguaya Arrom, Martí y Colmán ya están demorados en el Juzgado Penal de Montevideo. — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) August 23, 2019

Los hombres se fugaron a Brasil hace 16 años cuando estaban siendo procesados por el secuestro de María Edith Bordón, quien permaneció 64 días en cautiverio en un hecho que dio inicio a la llamada "industria del secuestro", según informó el medio.



En Brasil consiguieron refugio político y cuando fue revocado viajaron a Uruguay. Según lo que explicó la fiscal la detención se realizó cuando los tres hombres se presentaron ante un juzgado de Montevideo solicitando que los eximieran de la orden de captura que pesaba sobre ellos.

"Tuvimos información que estas personas se presentaron ante el juzgado donde radica el pedido de extradición, solicitando la eximición de la orden y atendiendo a eso el juzgado decidió el arresto de estas personas ", afirmó a ABC TV el fiscal Federico Delfino.



La audiencia para tratar el caso se realizará el próximo miércoles si bien la Fiscalía de Paraguay expresó que todavía no tiene claro si se dará la extradición o la expulsión de los acusados.



“Tengo información oficiosa, no oficial, oficiosa, de que ellos alegaron una presentación de pedido de refugio en el Uruguay. Vamos a ver en la audiencia donde va participar el abogado que contrató el Estado Paraguayo para que nos represente ahí y también la Fiscalía uruguaya a los efectos de ver qué es lo que se dispone o qué es lo que resuelve el juez”, agregó Delfino.

El 4 de junio de este año, el mismo medio informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la demanda contra el Estado paraguayo realizada por Juan Arrom y Anuncio Martí por supuesta tortura.



El fallo dispuso que no se pagara la indemnización requerida por ambos acusados. La denuncia fue realizada por los dos hombres desde Brasil y solicitaron en un principio US$ 63 millones, suma que más tarde ascendió a US$ 123 millones en concepto de "indemnización".