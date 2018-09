Detuvieron a un maestro por "violencia privada" y posesión de pornografía

Un hombre fue detenido y formalizado este viernes luego de una denuncia que fue efectuada en noviembre del año pasado por parte de una madre que aseguraba que este maestro de una escuela de Bella Unión (Artigas) maltrataba y tocaba a sus alumnas, informó el Ministerio del Interior.



Durante la investigación se entrevistó a cuatro menores, estudiantes de la escuela de cuarto y quinto año. Todas ellas aseguraron "haber vivido y/o observado situaciones en los que 'el maestro sentaba siempre a niñas en su falda y les tocaba el pelo, los hombros o la espalda', durante el recreo o el transcurso de la clase", según consta en el texto de formalización emitido por la Fiscalía de la Nación.

“El maestro tiene todo el tiempo la cámara, es gris grande”, “saca fotos todo el tiempo en el salón, y en el recreo”, “a una maestra le sacó y se enojó con él”, indicaron las menores.



En varias de las declaraciones se mencionó además que el maestro le pedía a los alumnos varones que se acercaran y se pararan adelante para evitar que se viera desde afuera del salón lo que estaba sucediendo.

La Fiscalía informó que las niñas se mostraron "asustadas y amenazadas" durante las entrevistas. “Le digo a la maestra y a la directora pero no me hacen caso”, “una vez le sacaron la cámara…. Pero otra vez la volvió a usar”, “todos saben que saca fotos”, son algunas de las frases que se desprenden del texto.



Además relataron episodios en los que aseguran que el maestro se comportó de forma violenta con ellas. "Una vez me toco el cuello y me miro raro que me dio miedo, me intento ahorcar”, expresó una de las niñas.

Allanamiento.

En el marco de la investigación el personal policial del departamento de Informática de Artigas realizó un allanamiento e incautación de equipos informáticos que encontraron en la casa del maestro.



"Se constató la existencia de muchísimo material pornográfico del cual era consumidor habitual de tales imágenes, en las que se pueden apreciar a niños menores manteniendo relaciones sexuales con mayores y niños de todas las edades incluyendo bebes en los que es de gran sensibilidad por lo impactante de las imágenes", indica.

Además encontraron imágenes de niños de la escuela, maestros, adolescentes y niños a los que seguía en bicicleta y "tomaba fotografías de sus partes traseras, caracterizadas por tratarse todas de la cintura hacia abajo", indicó la Fiscalía.



Los efectivos policiales encontraron también un arma de fuego, una pistola Marca Berza Calibre 308 sin la documentación que compruebe su tenencia legal.

Formalización.

El hombre admitió que tenía las fotografías para consumo personal si bien el ingreso a ciertos programas "son demostrativos de que realizó intercambio de dicho materiales además del almacenamiento".



El hombre fue formalizado por un delito de violencia privada, un delito de tráfico interno de armas de fuego, un delito de apropiación indebida y un delito de comercio y allanamiento con fines de distribución o de consumo habitual de material pornográfico.