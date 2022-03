Detienen a cuatro responsables de la golpiza al empresario y comunicador Daniel Puig

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Policía identificó y detuvo a cuatro responsables de la brutal golpiza hacia el empresario y comunicador Daniel Puig, informó a El País Julio Pioli, jefe de Policía de Maldonado. El integrante del “jet set” de Punta del Este y exesposo de Patricia Wolf, estuvo internado durante un mes y medio por un apolitraumatismo de cráneo que le dejó secuelas cerebrales.

Los responsables aún no han sido formalizados y Sebastián Robles, fiscal a cargo del caso, comunicó que podría haber una quinta persona involucrada, pero no quiso dar más información. Según dijo el hijo de la víctima (llamado igual que su padre) en diálogo con El País, los agresores serían trabajadores de una constructora, pero aclaró que no hay conclusiones formales que puedan confirmarlo.



“Hay muchas versiones, no es tan fácil”, indicó. Incluso, un testigo dijo a El País que por lo que observó “eran muchos más que cinco”, pero los que destacaban eran los que llevaban vestimenta de trabajo y tenían gran tamaño.



El hecho ocurrió el 6 de enero en Punta del Este, alrededor de las 19:20 horas. Puig estaba conduciendo en la zona de Playa Bikini, cuando chocó a un auto que venía frente a él y que era conducido por un hombre de 66 años.

Tras esto se generó una discusión porque el hombre acusó a Puig (58) de estar alcoholizado, a lo que el empresario reaccionó agrediéndolo con tres puñetazos.



Así, aparecieron cinco personas que se bajaron de un auto que estaba detrás del de Puig y comenzaron a golpear al empresario, que quedó tendido en el suelo inconsciente mientras sus agresores se dieron a la fuga.



Puig estuvo internado dos días en el Hospital Cantegril y luego fue trasladado al Británico, en donde estuvo un mes y medio hospitalizado, inicialmente en el CTI con coma inducido.



El testigo, que tuvo la intención de detener la pelea, dijo que vio cómo Puig le pegaba al hombre de 66 años y que, a primera vista, parecía que “un pibe de 30 le pegaba a un viejo”. Cree que esa es la razón por la que luego lo golpearon tan fuerte.



Este testigo, que declaró dos días después del hecho, también puntualizó que cuando Puig cayó al piso tuvo un gran impacto contra el asfalto y que eso podría haber sido lo que agravó su estado de salud.

En el lugar de los hechos estaba también una mujer conocida de Puig, que al presenciar la golpiza empezó a gritar y fue la que inmediatamente se puso en contacto con la familia del empresario para contarle lo sucedido.



Cuando la víctima estaba en el piso, los agresores pararon a conversar durante unos minutos con un cuidacoche que estaba allí. Luego volvieron y se quedaron mirando al herido durante unos segundos, hasta que finalmente se fugaron.



“Nadie los detuvo porque había mucha conmoción y nerviosismo”, aclaró el testigo de los hechos. Daniel Puig hijo comentó que su padre “se está recuperando a buen tiempo”. Y señaló que ambos están “anonadados” por la lenta respuesta de Fiscalía.



“A medida que pasa el tiempo mi padre está cada vez más lúcido y cada vez se amarga más con el tema judicial que está tomando tanto tiempo”, expresó. Añadió también que su padre desea que los responsables “vayan presos de por vida”.

Puig estuvo casado con la comunicadora Patricia Wolf, con la que tuvo al hijo que lleva el nombre su padre y que actualmente tiene 23 años.



Fue parte de “Verano del...” (Canal 12) como notero en los años 1999 y 2000, donde conoció a Wolf, que también se desempeñaba como notera en sus comienzos en la comunicación.



El comunicador dejó luego los medios y está instalado en Punta del Este desde hace 20 años. Es conocido, también, por haberle alquilado una casa al mafioso Rocco Morabito.