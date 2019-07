Detectaron maniobras con fondos de Marina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia Penal investiga un faltante en la Armada de $ 5 millones ocurrido entre 2012 y 2013 por el que están acusados tres oficiales navales que manejaban los “Fondos Rotatorios”, una especia de caja chica destinada a solventar los gastos diarios de la Marina. El defensor del capitán L.M que estaba a cargo de la administración de esos fondos, Enrique Moller, aseguró en un escrito que su sucesor no pudo detectar la maniobra.

No obstante, el Capitán de Navío (R), Aldo Mazzoni, que sucedió a L.M. aseguró a El País que “no es cierto lo que señala Moller en su escrito. Fui yo quien detecté la maniobra y lo informé a mi superior contraalmirante Ricardo Giambruno, quien dispuso una investigación administrativa. Yo era jefe del servicio de L.M., defendido por Moller”.



El marino retirado explico: “Yo soy especializado en temas administrativos. Asumí e instalé en el Servicio controles de rutina. Así fue cómo detecté la irregularidad. Reitero, la detecté mediante controles de rutina. Si no yo no la hubiera detectado, hubiera ido preso como mi antecesor y otros tres funcionarios de la unidad, tres capitanes y un teniente. No es real lo que dice Moller”.

Cuando denunció las irregularidades con los fondos rotatorios y cuentas ociosas Mazzoni fue el primero en declarar en la Justicia como testigo.

Antecedentes.

No es la primera vez que se detectan maniobras con fondos de la Armada Nacional. En agosto del año 2010 la juez Graciela Gatti procesó con prisión al exjefe de la Armada Juan Fernández Maggio y a otros dos oficiales tras la comprobación de una serie de compras ficticias realizadas con presupuesto oficial.



En primera instancia se probó que las jerarquías castrenses simularon la compra de una grúa y un banco de pruebas valuados en un total de US$ 600.000.



En aquel momento la jueza Gatti también imputó por el “delito continuado de fraude en calidad de autores” a los capitanes de Navío Pablo da Costa y Gerardo Feble.

Fernández Maggio fue procesado por un delito “continuado de fraude en calidad de coautor”. Mientras tanto, el también capitán de Navío Danilo Damonte fue procesado sin prisión bajo “caución juratoria”, en calidad de autor de un delito “continuado de fraude”.