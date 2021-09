Desmantelaron "importante banda criminal"; habían robado 17 lingotes y 1.000 monedas de oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia formalizó a once personas por integrar o asistir a una banda criminal catalogada como "muy importante" por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El proceso de investigación llevó cuatro meses y fue llevado adelante tanto por la Policía, como por la Fiscalía de Carmelo, Colonia.

Durante una conferencia de prensa que se realizó este jueves, se dieron detalles respecto a la investigación de la banda que operaba en diferentes puntos del país y que se inició luego de que se detectaran una serie de hurtos que tenían lugar en la ciudad Ombúes de Lavalle.



"Se inician averiguaciones, se realizan interceptaciones y se empiezan a estudiar los movimientos de los presuntos responsables. En el marco de la misma se determina que hay elementos para entender que existe una asociación para delinquir integrada por varias personas", indicó durante la conferencia Eufemia Rodríguez, fiscal de Carmelo.



Dentro de los actos delictivos destacados, la fiscal indicó que primero se dio un intento de hurto el 6 de junio en una estancia ubicada en Quebracho. Si bien en esa oportunidad los delincuentes no lograron robar nada, un mes después volvieron al lugar "con herramientas bastante sofisticadas" y lograron su cometido.



El robo consistió en acceder a una caja fuerte que tenía, según el dueño, "17 lingotes de oro, 1.000 monedas de oro que eran muy particulares porque eran de un banco de Alemania y dinero en efectivo", relató la fiscal.



"Ese botín se estima, por el denunciante, en US$ 2.500.000 y no quedó prácticamente nada, solo quedaron algunas monedas de oro", agregó Rodríguez.



Con respecto a las penas, la profesional indicó que ayer se realizaron 11 acuerdos abreviados con 11 sentencias de condena. "Ahí existió un criterio para dosificación de las penas", expresó.



"El jefe promotor tuvo la tipificación más compleja que es una asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa,", que le valió "una pena de cuatro años" de prisión efectiva, detalló.



A esta persona se le incautaron 188 monedas de oro, US$ 25.000 y dos lingotes de oro. "También se le incautaron vehículos que fueron usados para la vigilancia por la asociación", agregó.



De todas maneras, aclaró, no era este jefe promotor el encargado de guardar el motín, sino que ese rol lo cumplía otra persona que fue condenada por un delito de asistencia al lavado de activos.

Además de Heber y de Rodríguez, de la conferencia de prensa también participó el jefe de Policía de Colonia Jhonny Dieg y el fiscal de Corte, Jorge Díaz.