Desbaratan a banda de traficantes de drogas

“Hace un tiempo que vendo drogas y sabía que si caía iba a morir en la cárcel”. Esto declaró un hombre de 74 años a la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, tras el desbaratamiento de la banda de narcotraficantes que él integraba.

La investigación de Fleitas y de la Policía de Rosario comenzó con una interceptación telefónica donde el este hombre llamó al dueño de un quiosco y propietario de una automotora clandestina para ofrecerle comercializar drogas. “Ya no me dedico a eso”, respondió el dueño del quiosco.



Tras escuchar la comunicación, la fiscal Fleitas puso el foco en el propietario del pequeño comercio, quien era una persona que había sido detenida en varias ocasiones con autos robados o con matrículas de otros vehículos, y que había logrado sortear la indagatoria afirmando que los había comprado sin saber su origen ilegal. Tras la interceptación de llamadas, Fleitas ordenó a la Policía que realizara un allanamiento a la “automotora”. Se trata de un local que no está abierto al público. En el lugar, los policías encontraron tres vehículos denunciados como robados: un BMW, un Mercedes Benz y una camioneta Volkswagen Amarok.

Además, los policías incautaron libretas de propiedad adulteradas y matrículas de Colombia y Brasil. Al ver que estaba ante el “brazo” de una organización internacional que “clonaba” vehículos robados, Fleitas ordenó la detención y logró la condena de este individuo por estafa, receptación y uso de documento falso. El imputado enfrentará pena de prisión efectiva y domiciliaria.



La fiscal también siguió la línea de investigación iniciada con el traficante de drogas. Descubrió que integraba una banda que operaba en cinco ciudades de Colonia y además en Montevideo. En total, la fiscal logró la condena de 17 personas por tráfico de drogas y asociación para delinquir.