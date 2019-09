Denuncias por abuso sexual aumentaron un 204% en 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El celular sonó como tantas otras veces, pero ese día fue distinto. Distinto porque lo que vio al abrir el mensaje marcó un antes y un después. Era un video que le había enviado su ahijada, Carla (nombre ficticio), desesperada porque nadie le creía lo que padecía día a día.

Carla decidió filmar uno de los momentos en que su padrastro le hacía algún gesto obsceno y se lo mandó a su madrina porque cuando se lo mostró a su madre ella le dijo que lo borrara. Fue su madrina, después de verlo, quien denunció los abusos.



El hombre y la madre de la joven de 15 años, que sufre una discapacidad auditiva, fueron imputados a 180 días de prisión preventiva y la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, dispondrá de ese tiempo para realizar la acusación fiscal.

Carla es solo un nombre dentro de un universo de personas que sufren abuso y su madrina es la persona que se animó a denunciar algo que, por miedo, no todos se animan.

Aumento

Según los datos aportados por el Ministerio del Interior a El País (recabados entre el 1° de enero hasta el 22 de setiembre de este año) las denuncias por casos de abuso sexual en sus tres tipificaciones -abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto corporal- aumentaron 204% con respecto al mismo período de 2018.



Ese año se radicaron 320 denuncias por ese delito, mientras que en 2019 ese número aumentó a 975.



La violencia de género, así como los delitos sexuales, es uno de los temas que generan preocupación en la sociedad y los candidatos a ocupar el sillón presidencial tienen diferentes propuestas para poner el foco en el problema.

Datos de la fiscalía

Los casos de delitos sexuales (dentro de los que está comprendido el abuso sexual en sus tres tipificaciones) que fueron a parar a la Justicia también aumentaron de manera significativa.



Según los datos que aportó la Fiscalía General de la Nación a El País en el primer semestre de 2018 hubo un promedio de 14,5 denuncias por mes (fueron 87 en el total del semestre).



El promedio mensual entre julio y agosto de este año fue de 37 denuncias por mes (74 en total), lo que implicó un aumento del 155%. Vale destacar que en cada una de las denuncias mencionadas hubo al menos una persona imputada.



En agosto de 2018 se lograron imputaciones en 36 denuncias y en ese mismo mes de 2019 ocurrió en 58. Esto representa un aumento de 61%.



Según indicó la Fiscalía estos datos también incluyen los delitos de trata y tráfico de personas, que pueden o no tener como finalidad la explotación sexual de las víctimas.

Polémica por pena

Un hombre de 70 años fue imputado con un año de cárcel a cumplir con un mes de prisión efectiva, dos meses de arresto domiciliario y nueve meses bajo el régimen de libertad vigilada por reiterados delitos de abuso sexual a una niña de nueve años.



La levedad de la pena generó múltiples críticas en las redes sociales y El País consultó al fiscal a qué se debió. Jorge Vaz explicó que al tratarse de un hombre de 70 años sin antecedentes y con las pruebas que había “no tenía elementos para pedir una prisión preventiva porque no había riesgo de fuga y no había peligro para la víctima”.



Además, indicó que el Código de Proceso Penal (CPP) “establece una especie de presunción de que si una persona tiene más de 70 años en lo posible no vaya a prisión”. “Íbamos a hacer un juicio oral incierto que podía terminar en una absolución o bien en una condena que por la edad del hombre, podía terminar en la nada o en una pena que sea toda la libertad vigilada o prisión domiciliaria”, agregó.



Por otra parte, en el programa radial Así Nos Va, Vaz aclaró la diferencia entre abuso sexual y violación.



El fiscal explicó que a raíz de la ley de violencia de género se permitió un margen más amplio a la hora de tipificar los delitos, lo que resulta beneficioso porque abarca conductas que antes no eran penalizadas.



Se tipifica “abuso sexual” a cualquier acto de naturaleza sexual que se haga contra una persona siempre y cuando no implique penetración. Antes este delito era denominado “atentado violento al pudor”. “Antes podía ser discutible que un beso en la boca era un atentado violento al pudor o no”, ahora se puede aseverar que se trata de un delito, explicó el fiscal.

Un mes negro

El 12 de setiembre, mientras que un hombre era imputado por abusar de su nieta, en Rivera, dos hombres iban a prisión por abusar de una niña de 3 años y otra de 5. Seis días después un policía fue acusado por abusar sexualmente de sus hijas y su cuñada, todas menores de edad.



El calendario se puede seguir marcando con varios casos más en un mes que tuvo hasta el 22 de setiembre, según los datos aportados por el Ministerio del Interior, 89 denuncias de abuso sexual.



El último caso fue el de Carla, la joven que filmó a su abusador para que le creyeran. Pero también es el de la madrina, la que se animó y denunció.