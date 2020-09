Denuncian a escribanos por presunta estafa millonaria en varios barrios de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de escribanos y un prestamista fueron denunciados por una supuesta estafa con préstamos inmobiliarios. Los profesionales, que poseen un estudio en el barrio Pocitos, prestan dinero a través de hipotecas supuestamente fraudulentas, según una denuncia penal a la que accedió El País.

El grupo está integrado, además, por un abogado. El acreedor otorga el dinero para los préstamos y ejecuta las hipotecas en caso de incumplimientos. A los denunciados les sirve que las víctimas no puedan pagar las hipotecas así se quedan con el bien a un bajo precio, dice el escrito.

Amparados en la buena fe y en la necesidad económica de muchas personas, los profesionales “prestan” sumas de dinero contra una hipoteca de un inmueble, agrega el documento. Cuando entregan las sumas a las víctimas, “le sustraen montos” que rondan los US$ 6.000 y US$ 10.000 para el pago de supuestos gastos. Por ejemplo, en una ocasión prestaron, según el contrato, US$ 165.000. Sin embargo, la víctima solo recibió US$ 90.000, señala la denuncia penal.

El escrito fue presentado por el abogado José Azuaga y el procurador Pablo de Gregorio ante el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, quien ya adoptó las primeras diligencias. Trascendió que los profesionales denunciados ya declararon en sede policial.



Hasta el momento, las víctimas son, por lo menos, 12 entre ellas varias personas conocidas públicamente, señaló uno de los denunciantes a El País.

Otra víctima debió entregar los títulos de tres apartamentos en Pocitos y recibió dinero con elevadas quitas que no constaban en los contratos de hipotecas firmados en el estudio jurídico, según la denuncia. Y agrega que las estafas involucraron, además, propiedades ubicadas en Carrasco, Barra de Carrasco, Centro y Sayago.

Los olvidos.

El documento entregado en la Fiscalía expresa que los denunciantes resultaron supuestamente damnificados -cada uno por separado- por el accionar de los denunciados que se dedican a los préstamos hipotecarios que promocionan a través de diversos medios.



Los “olvidos”, “omisiones”, “diferencias en los montos prestados con los consignados” y “errores en los domicilios” en los contratos aparecían como meras casualidades, pero ahora al conocer los otros casos, surge que se vienen repitiendo sistemáticamente en cada contrato: como una modalidad de “trabajo”, dice el escrito.

Los denunciantes pensaron que recibirían un asesoramiento acorde al estándar medio de cualquier estudio notarial -al momento de celebración de los contratos en Escritura Pública- pero en su lugar fueron “sistemáticamente inducidos en error” siempre a favor de una persona que nunca vieron personalmente -el acreedor.

De acuerdo a la distribuidora de turnos del Poder Judicial, dicho acreedor cuenta con 14 carillas de juicios (56), en los cuales siempre ocupa la posición de actor -ejecutante de hipotecas- por cifras abultadas, pero sin haber tomado siquiera una forma comercial, dice el escrito. Se trata de un estudio notarial y no es una cooperativa, financiera o banco, explica la denuncia presentada en Fiscalía.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez

Con las “quitas” de dinero, los escribanos y el acreedor incurrieron en un presunto delito de usura encubierta, según los denunciantes.



Los siguientes son algunos ejemplos de las supuestas maniobras denunciadas:



Caso 1. La hipoteca se celebró por un monto de US$ 165.000, pero no se entregó la totalidad del dinero con diversas excusas alegando gastos administrativos.



“Solo recibí US$ 90.000, siendo también hoy víctima de ejecución de hipoteca por un dinero que nunca recibí”, dice uno de los denunciantes. Y agrega: “Entiendo que no solo faltó información, sino que la conducta tuvo un plus: fui engañada por la profesional actuante y este hecho arruinó mi vida y mi salud”.

Caso 2: En 2016 otra denunciante firmó un contrato de hipoteca en el estudio jurídico de los profesionales aludidos sobre un inmueble de su propiedad.



“En ese momento no se encontraba el acreedor. Jamás lo vi, no lo conozco”, dice en el escrito. Afirma que “solo se me entregó la cifra de US$ 40.000, cuando en realidad había firmado un préstamo con garantía hipotecaria de US$ 46.500. Lamentablemente para mí, no tenía experiencia en el rubro hipotecas y no fui acompañada de ningún profesional”.



Caso 3: El escribano le entregó a la víctima el dinero en efectivo: US$ 24.000 cuando en realidad el contrato se firmó por US$ 45.000, dice la denuncia penal.

Foto: Archivo El País.

“Por nuestra falta de experiencia en este tipo de contratos, no nos dimos cuenta que estábamos siendo víctimas de lo que se conoce en doctrina y jurisprudencia como “usura encubierta”, agrega el escrito.



Caso 4: Una víctima relató que se le inició una ejecución de una hipoteca por US$ 100.000, con un interés equivalente a US$ 1.200 mensuales. Sin embargo, dice en la denuncia, nunca recibió esa suma.