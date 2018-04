Denuncian un caso de abuso en el INAU

Según informó Montevideo Portal, la joven denunció a su madre por maltratos y abusos, y fue por ello que la Justicia dispuso que fuera enviada a dependencias del organismo.



En ese momento fue ingresada en un hogar de amparo, el Hogar Femenino (Ceif), centro en el que permaneció tres años. La denunciante declaró que "la mujer permanentemente le insinuaba que quería acostarse con ella", señalaron fuentes del caso a Montevideo Portal.

La víctima indicó que los acosos de la funcionaria ocurrieron desde que ingresó al centro, es decir cuando ella tenía 15 años.Contó también que durante su estadía en el centro, era frecuente que la tallerista (así es el cargo que figura en el contrato de la mujer) le enviara mensajes de texto a su teléfono personal, agregó Montevideo Portal quien consignó que tras consultar cuántas adolescentes había en el hogar femenino, constastó que hay 15.

"Al momento, hay dos con salidas no autorizadas, de las que no se sabe nada", señalaron las fuentes. Subrayado consultó al presidente del Sindicato de Inau, Joselo López, quien manifestó que no tenía información del caso.