Denuncian a Alcántara por extorsión

Varias horas de conversaciones grabadas entre el expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, y el intermediario Walter Alcántara en 2016 y 2017 ya se encuentran a disposición de la Fiscalía Penal. El domingo 29, trascendió la existencia de dichas grabaciones, las que generaron un caos institucional en la AUF. Valdez renunció a la presidencia y a su candidatura a las elecciones y afectó las aspiraciones del también candidato, Arturo del Campo, quien recibió 21 audios enviados por Alcántara.

Valdez, acompañado por su abogado, Pablo Galain, entregó ayer a la Fiscalía una denuncia penal contra Alcántara por supuesta extorsión. A la denuncia agregaron documentación, entre ellas las grabaciones de las charlas mantenidas entre el extitular de la Asociación y Alcántara. Algunas de las conversaciones se relacionan con obras de iluminación de, por los menos, cuatro estadios de Primera División utilizando fondos de la FIFA y otras refieren a la licitación sobre el sistema de reconocimiento facial para el Estadio Centenario.

Una fuente del entorno de Valdez dijo a El País que Alcántara habría tratado de obtener un rédito económico a cambio de los audios y, en forma indirecta, así se lo hizo saber al extitular de la Asociación.

El País accedió a un audio donde Alcántara aludía a posibles pruebas que podrían dañar la imagen de Valdez. "Wilmar, quedo libre de todo compromiso moral para hacer lo que yo quiera; me hubiera gustado que fuera de otra manera. Es la primera vez de mi vida que no me importan los códigos porque mi familia está mal y me sentí muy humillado", dijo Alcántara. En otro tramo de la conversación, Alcántara dijo: "Wilmar, te grabo lamentando mucho que nunca más me hayas contestado. Hace un año que no me hablás. Sé que no soy nadie. Que debo dinero a todo el mundo".

Consultado por El País, Alcántara negó que hubiera intentado extorsionar a Valdez con los audios. "No agarré un centavo. Eso trascendió por todos lados. Traiciona mi inteligencia. Hubiera usado yo directamente los audios o habría mandado a un intermediario para negociar con Valdez", dijo el ahora denunciado.

Alcántara era intermediario de una empresa coreana que había presentado a la AUF un proyecto para remodelar el Estadio Centenario de cara al Mundial de 2030. La iniciativa incluía cámaras y un software para identificar a los hinchas.

Contactos.

Cuando Valdez ingresó a la AUF, Alcántara ya tenía vinculaciones financieras con la institución: le arrendaba autos. En febrero de este año, Alcántara cerró su arrendadora y se quedó sin ingresos, según declaró a El País. Posteriormente, trató de conseguir dinero prestado de sus contactos en el ambiente del fútbol.

Alcántara también fue productor de un programa televisivo sobre deportes. "Contactos tiene en el fútbol", agregó la fuente.

El País escuchó 11 audios de las grabaciones. En uno de ellos, Valdez señala a Alcántara que el gobierno habría favorecido la licitación a favor de DDBA. "Ya se sabía que cuando se hicieron los pliegos de la li-citación, que estaban prendidos con eso. Olvidate. Ya se sabía que esa empresa iba a terminar ganando por idoneidad", señaló Valdez. Alcántara replicó: "Esa empresa terminó ganando una fortuna de 600 lucas (US$ 600.0000 dólares) de más".

En una entrevista concedida a El País, Alcántara dijo que Valdez pidió una comisión de un 10% de la obra de iluminación del estadio Luis Franzini.

Lo grabó para protegerse La abogada de Walter Alcántara, Silvia Etchebarne, dijo que su cliente comenzó a grabar a Wilmar Valdez cuando sintió que había algo raro y que podría ser incriminado. "Valdez nombró una comisión para estudiar el proyecto de remodelación del Estadio Centenario. Luego, comenzó a citar a mi cliente en la calle. Por eso Alcántara lo grabó", explicó.

INVESTIGACIÓN PENAL Fiscal Pérez podría citar indagados

La fiscal penal Silvia Pérez estudió este fin de semana los audios de las conversaciones grabadas a Wilmar Valdez por el intermediario Walter Alcántara, mediante su celular personal. Silvia Etchebarne, la abogada de este, dijo que "si la fiscal investigara a fondo puede haber alguna situación complicada". "No soy fiscal, pero alguna duda tengo", sostuvo Etchebarne y dejó entrever que podría haber actos de corrupción en negocios realizados por la AUF.

La abogada confirmó que en los audios se habla de "varios negocios" entre los que figura la instalación de las luces en el estadio de Defensor y otras obras en el Estadio Centenario. Además dijo que la fiscal Silvia Pérez le informó que algunas de las personas que ya declararon van a "cambiar su condición de testigos a indagados, fruto de las contradicciones" que surgieron en la sede como lo informó El País. Etchebarne explicó a El País que Alcántara "no difundió los audios", sino que "se los dio a una sola persona" que fue Arturo del Campo. Y remarcó que "hasta ahí fue la participación" de su cliente, quien se deslinda de todos los hechos posteriores.