Denuncia contra el sacerdote condenado fue un "complot" del padre de las víctimas, dijo defensa

En el juicio de este martes, en el que se condenó a un sacerdote de Lavalleja a ocho años de prisión por abuso sexual, su defensa argumentó que la denuncia realizada que dio comienzo al caso "parece fundarse en un 'complot' del padre de las víctimas contra el imputado”, informó este miércoles Fiscalía mediante un comunicado.

Desde el 2014, el sacerdote de Minas Gustavo Melgar comenzó a visitar la casa de una mujer, donde vivían sus tres hijos - todos menores de edad en ese momento -. En setiembre de 2019, las menores, que hoy tienen 16 y 20 años, le contaron que el hombre abusaba sexualmente de ellas a su hermano mayor, quien realizó la denuncia.



En el juicio, la defensa del sacerdote sostuvo que el hombre es inocente, y dijo que la teoría del caso de Fiscalía “otorga valor absoluto a la declaración de la víctima”. A su vez, argumentó que los testigos presentados a favor del sacerdote “no escucharon ni vieron ninguna conducta inapropiada de este”.

En un principio la investigación estuvo a cargo de la fiscal Tania Vidal y luego pasó a las fiscales Viviana Maqueira y Noelia González.



Sin embargo, Natalia Alessandre Larrosa, la jueza interviniente, expresó que la teoría propuesta por Fiscalía es la correcta. En este sentido, manifestó que “la estrategia de la defensa ha sido seleccionar dentro de las pruebas producidas y fundar la inocencia en aspectos parciales de esta, desconociendo que no se trata de valorar un único medio de prueba, sino de varios interrelacionados entre sí y que despojan toda duda razonable”.

Asimismo, la jueza habló sobre los testimonios presentados: “La defensa propuso testigos que la mayoría son ajenos a los hechos denunciados, no conocen a las víctimas o las conocen en otra etapa de la vida, donde vivían en otra ciudad, nunca concurrieron al domicilio de las víctimas o participaron en eventos conjuntamente. Estos testimonios no excluyen que la situación de abuso hubiera ocurrido, en el ámbito doméstico y de intimidad”.

Fiscalía sostuvo en su comunicado que los testimonios de peritos y testigos expertos "dieron cuenta de lo relatado por las víctimas, los indicadores de abuso sexual técnica y profesionalmente identificado y las consecuencias que la situación sufrida por ambas víctimas ha tenido en ellas". A modo de ejemplo cita sobre la pericia de una de las víctimas: "El relato es coherente, consistente, sin elaboración estructurada, espontáneo, no es guionada, a medida que va recordando, brinda detalles acorde a desarrollo evolutivo, hay engranaje contextual, pensaba que no le iban a creer, no hizo la denuncia porque la familia se separó. La angustia solo aparece en relación como le afectado esta situación y al hecho del abuso. (…) No impresiona como inducida por tercero el relato".

La defensa también argumentó que los abusos no podrían haber sucedido, dado que cuando denunciaron que se producían, había más personas presentes en la casa. Sobre esto, la jueza expresó que “es una coartada exculpatoria muy débil, no es una respuesta categórica ni mucho menos contundente frente a la acusación de hechos tan fuertes y tampoco permite descartar la posibilidad de que efectivamente haya ocurrido”.

Además se planteó que la Fiscalía relevó a otras mujeres que habían sido víctimas del mismo sacerdote siendo niñas en distintos momentos y localidades, pero habiendo prescripto la calidad delictiva de los hechos.

“Los testimonios precedentes plantean similitudes en lo vivenciado, la cercanía del imputado a las víctimas, a su entorno familiar, por ser un referente de la iglesia, los tocamientos realizados por debajo de la ropa, las víctimas-niñas no entendieron lo ocurrido y no pudieron contarlo en su momento, las edades de las víctimas, todas niñas y las graves consecuencias en su vida que aún persisten”.

Alessandre concluyó que “de todas las hipótesis presentadas, la teoría del caso de Fiscalía es la única que aparece como razonablemente probada, resistente al examen racional”. Se “logró reunir en juicio la plena prueba requerida para dictar una sentencia de condena respecto del imputado”, añadió.



En el juicio se tomó en cuenta el relato de las víctimas, testimonios de peritos y testigos expertos. A su vez, la Fiscalía relevó que otras mujeres, hoy adultas, fueron víctimas del sacerdote condenado cuando eran niñas.

Con el paso de los años, la calidad delictiva de los hechos que relatan las mujeres prescribió, pero pudieron declarar en el proceso penal en calidad de testigos.



Sus testimonios fueron reproducidos en el juicio, en los que detallaron situaciones de abuso sexual por parte del sacerdote, así como las consecuencias y secuelas que estos trajeron a lo largo de su vida. De sus relatos se recoge que el ofensor tuvo acceso a ellas también en el ámbito de su quehacer religioso.



Según el texto difundido por Fiscalía, “los testimonios precedentes plantean similitudes en lo vivenciado, la cercanía del imputado a las víctimas, a su entorno familiar, por ser un referente de la Iglesia, los tocamientos realizados por debajo de la ropa, las víctimas-niñas no entendieron lo ocurrido y no pudieron contarlo en su momento, las edades de las víctimas, todas niñas y las graves consecuencias en su vida que aún persisten”.