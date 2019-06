Denuncia por incitar al odio a la violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diferentes organizaciones sociales del departamento, entre ellos el Pit-Cnt y Crysol, la asociación de ex presos políticos, presentaron el viernes ante la Fiscalía una denuncia contra el candidato a diputado por el Partido Colorado Pablo Perna, por incitación al odio y a la violencia, debido al eslogan elegido por el político de “Mano dura y plomo y cero lumpen”.

Los denunciantes aguardaron la apertura de las puertas de la Fiscalía para presentar el recurso y en la ocasión la portavoz del grupo, Susana Seijas, argumentó que la decisión de recurrir a la Justicia contra Perna es por el hecho de incitación a la violencia.



“No importa la persona, importa la situación que nosotros estamos viendo que nos retrae a la década de los 60 y los 70 de aquellas expresiones que se hacían en aquella época, de esa violencia implícita que se estaban haciendo en todas las declaraciones y sobre todo que en un contexto de un país democrático nos preocupa sobremanera lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo en el departamento y en el país. No queremos naturalizar la violencia”.



“Ante mano dura y plomo, respondemos, más compañerismo, la solidaridad que es de los trabajadores y las madres, los hijos y los nietos, de todos, entonces apelamos a tener una sociedad más justa, más igualitaria pero sin estos mensajes implícitos que se están haciendo en una violencia simbólica”, agregó.



Consultado por El País el aspirante a representante nacional del Partido Colorado sobre la denuncia presentada en su contra, dijo que lo tomó como “un chiste” y “una falta de respeto hacia la Justicia”.



Perna indicó que a los representantes de los movimientos que recurrieron a la sede judicial para denunciarlo, no los conoce. “Habría que preguntarles qué afinidad política tienen y a quiénes defienden, si a los vecinos o a los narcotraficantes”.



El novel político precisó que sus propuestas de proyectos en base al resultado de un trabajo de 16 comisiones están escritas y a la vista de quienes la quieren ver desde hace un año. “Recién ahora a 16 días de las elecciones internas se les ocurre ir a la Justicia. Es una tomadura de pelo a los fiscales, a los jueces, es querer judicializar la política, es una estupidez”, acotó Perna y quitó trascendencia al tema.