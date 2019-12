Demandan a la IMM por acoso laboral; pareja denuncia reducción de horas e insultos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una pareja de contadores alegó que sufrió un infierno en la Intendencia de Montevideo (IMM). A instancias de un gerente, la contadora y su pareja, con la misma profesión, vieron disminuida su carga laboral de seis a cuatro horas. En una de las conversaciones sobre el tema con una subcontadora municipal, también jerarca, esta le dijo: “Sos una down igual que tu hija”.

La denunciante salió llorando de la oficina de su superior y fue al baño. “Dos compañeras me encontraron allí y les conté lo sucedido”, dijo la denunciante a El País.



El insulto consta en informes elaborados por el Ministerio de Trabajo y en una carta que la profesional entregó en mano a mediados de 2018 al entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en la Junta Departamental.



El año pasado, la contadora y su esposo presentaron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) un recurso de nulidad contra la decisión de la Intendencia de trasladarlos a otra sección y reducir su carga laboral. En la denuncia también se menciona un supuesto abuso laboral y malos tratos efectuados por el jerarca de una repartición municipal.



“Nuestra abogada presentó en el Tribunal de Cuentas la investigación del MTSS como prueba material. El Tribunal de Cuentas pidió los antecedentes del caso. Los insultos de la subcontadora hacia mí constan en la investigación que nosotros pedimos al Ministerio de Trabajo”, dijo la contadora municipal.

Acción de nulidad.

En la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la contadora y su esposo solicitan una acción de nulidad por “hechos y actos irregulares” e “ilícitos” de la administración. El reclamo, al que accedió El País, sostiene que, como todo profesional que trabaja en la IMM, ambos tenían una carga horaria de cuatro horas, pero desde hace más de 10 años realizaban una extensión horaria trabajando seis.



“Se nos excluyó del beneficio de la extensión horaria sin expresión de motivos como exige la legislación vigente”, dicen los demandantes. Y agregan que la reducción de la carga horaria se dio exclusivamente contra el matrimonio, no afectó a ninguno de los otros contadores o a funcionarios de ninguna de las áreas del departamento.

El documento ante el TCA sostiene que sus carreras se vieron perjudicadas por “desviación de poder” y por la violación de derechos, ya que la baja de la carga horaria les afecta tanto en su desempeño funcional como económicamente, porque ella les significa una rebaja salarial de casi un 50%.



Los dos profesionales pretenden una reparación por los supuestos daños y perjuicios sufridos.

Investigación interna.

En junio de 2018, la contadora denunciante concurrió a la Junta Departamental de Montevideo y le entregó un sobre al intendente Martínez, donde constaban las “injusticias” que debió enfrentar ella y su esposo en un departamento de la IMM.



En septiembre del año pasado, la administración Martínez dio trámite a una investigación interna sobre los supuestos abusos laborales e insultos sufridos por la contadora.



“Luego presenté nota ante el Ministerio de Trabajo y desde allí preguntaban a la Intendencia en qué estaba la investigación”, dijo la profesional.



La Intendencia tomó declaraciones a todos los funcionarios de la repartición para saber si alguno de ellos habían escuchado insultos de la subcontadora a la contadora denunciante. Todos negaron. Dos funcionarias dijeron que se encontraron con la demandante en el baño y que esta les dijo que la subcontadora la había comparado con su hija que sufre Síndrome de Down. En enero de 2019, la IMM cerró la investigación señalando que no había constatado que existieran insultos a una contadora.



Un director municipal dijo a El País que recibió a la contadora denunciante y a un edil del Partido de la Concertación en su despacho. Sin embargo, prefirió no efectuar declaraciones alegando que se trataba de un tema jurídico complejo y no sabía “cuánto de verdad y de mentira” había en el caso.



El País trató en vano de comunicarse ayer con el director de Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame.