Defensa de Sendic: la jueza se apuró

La defensa del exvicepresidente Raúl Sendic apeló ayer de tarde su procesamiento por abuso innominado de funciones y reiterados delitos de peculado. Sus abogados manejan los argumentos de que el también expresidente de Ancap devolvió más dinero del que trascendió tras el uso que hizo de tarjetas corporativas y de que nunca dio una orden verbal de asignar a la empresa Exor la ingeniería financiera de la renegociación de la deuda del ente con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La adjudicación de esa tarea a Exor fue uno de los aspectos de la gestión de Sendic que la oposición cuestionó en su denuncia contra el exvicepresidente. El diligenciamiento de los recursos de reposición y apelación en subsidio presentados por la defensa de Sendic demandará al menos 6 meses.

Los abogados Gúmer Pérez e Ignacio Durán cuestionaron que la jueza Beatriz Larrieu no tomara en cuenta una carta de marzo de 2012 en la que el director de Pdvsa, Víctor Aular, informaba a Sendic que, como acreedora, designaba a Exor. Según ellos, esta carta echa por tierra el argumento de que Sendic trajo a Exor.

"La sola circunstancia de que el señor Raúl Sendic haya tenido una instancia previa con gente de Exor (hecho absolutamente inexistente, pero así lo expone la sentenciante) no supone per se que haya realizado actos arbitrarios en abuso de su cargo, ya que jamás excedió el ámbito de su competencia y mucho menos aún, quebrantó formalidades que indica la norma para su actuación. Su accionar jamás puede catalogarse como abusivo y las acciones indemnizatorias en Sede Civil que a la fecha recaen sobre Ancap, jamás pueden serle atribuibles a su presunta instancia previa con Exor. De haber sido esto así, la empresa demandante hubiera llamado a responsabilidad civil a nuestro defendido. Hecho este por cierto que no existió nunca ni existe aún", dice la apelación redactada por los abogados. En otro pasaje señala que "vale destacar que Ancap también realizaba e informaba de estas gestiones al mismísimo Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Unidad de Deuda". "En una palabra, Sendic nunca recibió en "soledad" ni en forma "clandestina" a ningún integrante o representante de Exor", agregan Pérez y Durán.

"Lo único que realizó Raúl Sendic en el entendido de que la propuesta financiera planteada por Exor podría redundar en un beneficio económico para Ancap, fue delegar a esas Gerencias (Servicios Compartidos y Servicios Jurídicos) que dialogaran con el acreedor, con Pdvsa y con el "ingeniero financiero" que esta proponga, a la sazón, Exor", explicaron.

"De esta manera de ver las cosas, parecería que el mayor pecado que cometió Raúl Sendic fue precisamente buscar un beneficio para la administración. Jamás podría interpretarse esta acción como un acto arbitrario con intencionalidad manifiesta de perjudicar la administración. Sin perjuicio de considerar, que no todo acto abusivo per se, es delictivo", sostienen los abogados.

De haberse configurado un abuso de funciones (algo que rechazan), deberían también ser procesados los restantes miembros del directorio que presidía Sendic. entienden Pérez y Durán.

Descartan también que Sendic haya incurrido en "peculado" porque "cuando tuvo que utilizar la tarjeta en alguna ocasión extraordinaria o alguna compra personal, hizo los reembolsos correspondientes y se los entregó en tiempo y forma a los órganos de contralor internos de Ancap". Los abogados señalaron que les sorprende que los correspondientes comprobantes no hayan aparecido aún y dijeron que la jueza se apresuró por no haber esperado el desenlace de una investigación administrativa que sobre el tema está realizando Ancap. Y destacaron que a instancias de su defendido, Ancap adoptó una resolución en 2011 para el uso de las tarjetas.

"Disponer un procesamiento, prescindiendo de tal elemental caudal probatorio, atenta claramente con las reglas del debido proceso y de la presunción de inocencia a la que tiene (derecho) como indagado (Sendic), sostienen sus defensores.